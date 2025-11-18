Hindustan Hindi News
दिल्ली में ग्रैप-4 नहीं लगा है, CAQM ने किया साफ; अभी 3 में क्या-क्या पाबंदियां

Tue, 18 Nov 2025 12:53 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अभिनव उपाध्याय
दिल्ली-एनसीआर में दिन-प्रतिदिन बिगड़ती हवा के बीच कुछ न्यूज चैनल और वेबसाइट्स पर चल रही ग्रैप-4 लागू होने की खबरों का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने खंडन करते हुए फर्जी बताया है। आयोग ने एक स्पष्टीकरण जारी कर जनता और मीडिया से ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं करने की अपील की है।

सीएक्यूएम की ओर से बयान जारी कर कहा गया, ''आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार चैनल और डिजिटल मीडिया प्लैटफॉर्म GRAP के चरण-IV के लागू होने के संबंध में भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, जो कि गलत है। वर्तमान में ग्रैप का चरण-III पूरे एनसीआर में लागू है। सभी हितधारकों और जनता को सलाह दी जाती है कि वे केवल एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट और प्रेस विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें।

दिल्ली-एनसीआर में कब से लागू हैं ग्रैप-3 के प्रतिबंध

बता दें कि, केंद्र सरकार ने राजधानी की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद बीते 11 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप-3) के तहत प्रदूषण-रोधी कड़े उपाय लागू किए थे। सीएक्यूएम की ओर से यह निर्णय दिल्ली का एक्यूआई लेवल 400 पार हो जाने के बाद लिया गया। ग्रैप-3 के प्रतिबंधों में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य पर रोक और पत्थर तोड़ने वाली मशीनों तथा खनन गतिविधियों पर रोक शामिल हैं। यह ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के तहत उठाए गए उपायों के अतिरिक्त हैं।

ग्रैप के तीसरे चरण के तहत 5वीं तक की क्लास को हाइब्रिड रूप से ऑनलाइन संचालित किया जाता है। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर के जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों (चार पहिया वाहनों) के उपयोग पर भी रोक है। दिव्यांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है।

ग्रैप-3 के प्रतिबंध कब-कब लागू होते हैं

सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं, जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में बांटता है - चरण-1 (खराब, एक्यूआई 201-300), चरण -2 (बहुत खराब, एक्यूआई 301-400), चरण-3 (गंभीर, एक्यूआई 401-450), और चरण-4 (गंभीर, एक्यूआई 450 से ऊपर) लागू किया जाता है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

