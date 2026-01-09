Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCAQM Big action against Pollution closure direction 16 industrial units
प्रदूषण के खिलाफ CAQM की बड़ी कार्रवाई, 16 फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करने के आदेश

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने 16 फैक्ट्रियों (औद्योगिक इकाइयों) को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।

Jan 09, 2026 09:53 pm IST
पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, इन फैक्ट्रियों की बारीकी से जांच की गई थी, जिसमें पाया गया कि ये नियम तोड़कर भारी प्रदूषण फैला रही थीं। दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा को साफ रखने के लिए प्रशासन अब ऐसी लापरवाह फैक्ट्रियों पर लगातार सख्त नजर रख रहा है।

जिन16 फैक्ट्रियों को बंद करने के निर्देश दिए गए उनमें से एक उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में, एक राजस्थान (एनसीआर) में और बाकी 14 इकाइयां हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित हैं। CAQM ने इन 16 फैक्ट्रियों की जांच में पाया कि ये नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही थीं। आयोग ने इन कमियों को बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि जब तक ये फैक्ट्रियां सभी नियमों को पूरा नहीं कर लेतीं, तब तक ये तुरंत बंद रहेंगी।

जानकारी के मुताबिक इन फैक्ट्रियों की जांच की गई तो सामने आया कि कई फैक्ट्रियां बिना जरूरी सरकारी अनुमति के ही चल रही थीं। प्रदूषण रोकने वाली मशीनों का न होना, धुएं को साफ करने वाली मशीनें (APCD) या तो लगी ही नहीं थीं या फिर खराब पड़ी थीं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Pollution
