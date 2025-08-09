CAQM admits no research has been done behind overage vehicle ban पुराने गाड़ियों पर प्रतिबंध के संबंध में कोई रिसर्च नहीं की गई, CAQM ने RTI के जवाब में माना, Ncr Hindi News - Hindustan
पुराने गाड़ियों पर प्रतिबंध के संबंध में कोई रिसर्च नहीं की गई, CAQM ने RTI के जवाब में माना

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह माना है कि उसने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर कोई रिसर्च या स्टडी नहीं की है, जिनके आधार पर दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर रोक लगाई गई है। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। पीटीआईSat, 9 Aug 2025 06:18 AM
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह माना है कि उसने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर कोई रिसर्च या स्टडी नहीं की है, जिनके आधार पर दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर रोक लगाई गई है। सीएक्यूएम ने पर्यावरणविद् की ओर से दायर एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी।

पर्यावरणविद् अमित गुप्ता ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक अर्जी दाखिल की थी, जिसके जवाब में सीएक्यूएम ने कहा है कि ऐसे वाहनों के प्रभाव के बारे में कोई प्रदूषण रिसर्च या स्टडी नहीं की गई है।

यह पूछे जाने पर कि क्या कोई अन्य रिसर्च हुई है जो प्रतिबंध का आधार बना, इस पर आयोग ने कहा कि एंड ऑफ लाइफ (ईओएल) वाहनों पर प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के ‘‘वर्धमान कौशिक बनाम भारत संघ एवं अन्य’’ तथा ‘‘एम सी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य’’ में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्पन्न हुआ है।

सीएक्यूएम ने पिछले महीने अपने पूर्व के निर्देश के क्रियान्वयन पर 31 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी कि दिल्ली में पेट्रोल पंप पुराने वाहनों को डीजल या पेट्रोल नहीं दें।

यह निर्णय तब लिया गया, जब दिल्ली सरकार ने 01 जुलाई से इस कदम को लागू करने में ‘परिचालन और बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों’ का हवाला दिया।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में ऐसे 62 लाख वाहन हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया वाहन शामिल हैं। एनसीआर में यह संख्या लगभग 44 लाख है, जिनमें से ज्यादार गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में हैं।

जुलाई के आदेश में कहा गया था कि दिल्ली में ईंधन पर प्रतिबंध ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कैमरे लगाने के बाद एनसीआर के उच्च-वाहन घनत्व वाले पांच जिलों में एक नवंबर से एक साथ लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था अगले साल 01 अप्रैल से एनसीआर के बाकी जिलों में भी लागू की जाएगी।

दिल्ली सरकार ने सीएक्यूएम को बताया कि एएनपीआर प्रणाली का उद्देश्य ईओएल वाहनों की पहचान करने के लिए वाहन डेटाबेस के आधार पर नंबर प्लेटों की जांच करना है, लेकिन यह प्रणाली सॉफ्टवेयर संबंधी गड़बड़ियों, सेंसरों में खराबी और पड़ोसी राज्यों के वाहन डेटाबेस के साथ एकीकृत न होने की समस्या का सामना कर रही है।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका भी दायर की है, जिसमें 2018 में अधिक आयु के वाहनों पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।