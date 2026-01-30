Hindustan Hindi News
अजित पवार का प्लेन कोई और उड़ाने वाला था, क्यों अचानक कैप्टन सुमित को जाना पड़ा

अजित पवार का प्लेन कोई और उड़ाने वाला था, क्यों अचानक कैप्टन सुमित को जाना पड़ा

संक्षेप:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस प्लेन क्रैश में मारे गए उसे कैप्टन सुमित कपूर उड़ा रहे थे। बुधवार को हुए हादसे में पवार और सुमित समेत पांच लोगों की जान चली गई। गुरुवार को कैप्टन सुमित का दाह संस्कार दिल्ली में किया गया।

Jan 30, 2026 10:49 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस प्लेन क्रैश में मारे गए उसे कैप्टन सुमित कपूर उड़ा रहे थे। बुधवार को हुए हादसे में पवार और सुमित समेत पांच लोगों की जान चली गई। गुरुवार को कैप्टन सुमित का दाह संस्कार दिल्ली में किया गया। सुमित के दोस्तों का कहना है कि वह उस दिन विमान नहीं उड़ाने वाले थे। किसी और पायलट के हिस्से यह जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके ट्रैफिक जाम में फंस जाने की वजह से सुमित को अचानक भेजा गया।

एनडीटीवी ने सुमित के दोस्तों से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक सुमित कपूर कुछ दिन पहले ही हॉन्ग-कॉन्ग से लौटे थे। घटना से कुछ घंटे पहले ही उन्हें अजित पवार की फ्लाइट को बारमती ले जाने का असाइनमेंट मिला था। अजित पवार को अपने गृह नगर में चुनावी रैलियों को संबोधित करने जाना था। दिल्ली की एयरलाइंस कंपनी वीएसआर वेंटर्स की ओर से संचालित लेजरजेट 45 विमान को लेकर कपूर ने सुबह करीब 8 बजे उड़ान भरी थी।

बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दूसरे प्रयास के दौरान सुबह करीब 8.45 बजे अजित पवार का विमान क्रैश हो गया। अजित पवार, पायलट सुमित कपूर और को-पायलट सांभवी पाठक समेत सभी पांच लोग मारे गए। इन तीनों के अलावा फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पवार के सिक्यॉरिटी गार्ड विदिप जाधव की जान चली गई।

कैप्टन सुमित को उड़ान से था बहुत लगाव

शुरुआती जांच के बाद पायलट की चूक और खराब दृश्यता जैसी बातें कही जा रही हैं। हालांकि, संभावति टेक्निकल दिक्कतों की पड़ताल भी की जा रही है। वहीं, सुमित के दोस्तों का कहना है कि कपूर को विमान उड़ाने का बहुत अधिक अनुभव था और इसलिए उनसे गलती होने की संभावना बहुत कम है। हादसे की सही जांच की मांग करते हुए उनके दोस्तों ने याद किया कि कपूर बहुत विनम्र और अच्छे इंसान थे। उन्हें सबसे अधिक उड़ान भरने से ही था।

बेटे और दामाद भी पायलट

कपूर के परिवार के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटे और दामाद भी पायलट ही हैं। बेटों की भी शादी हो चुकी है। गुरुग्राम में उनके एक भाई कारोबारी हैं। कपूर के एक दोस्त सचिन तनेजा ने बताया कि उनके शव की पहचान कलाई पर पहने ब्रेसलेट से हुई। एक अन्य दोस्त नरेश तनेजा ने कहा कि जब सुमित के देहांत की खबर आई तो कोई विश्वास नहीं कर सका।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
