विश्व कैंसर दिवस पर DSCI में CAPS कार्यक्रम का शुभारंभ, कैंसर स्क्रीनिंग और जन-जागरूकता पर जोर

संक्षेप: DSCI के निदेशक डॉ. विनोद कुमार ने CAPS कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि कैंसर से लड़ाई में जागरूकता, समय पर स्क्रीनिंग और सामुदायिक भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

विश्व कैंसर दिवस के मौके पर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (DSCI) द्वारा कैंसर जागरूकता, कैंसर की रोकथाम और उसकी तुरंत पहचान के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने CAPS कार्यक्रम (Cancer Awareness, Prevention and Screening Programme) का औपचारिक शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं के लिए कैंसर स्क्रीनिंग को अधिक सुलभ, सुविधाजनक और समयबद्ध बनाना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कार्यक्रम की शुरुआत में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. विनोद कुमार ने CAPS कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, “कैंसर से लड़ाई में जागरूकता, समय पर स्क्रीनिंग और सामुदायिक भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्क्रीनिंग को प्राथमिकता देते हुए CAPS कार्यक्रम के अंतर्गत एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन शुरू की जाएगी। यह वैन HPV डीएनए परीक्षण और मैमोग्राफी सुविधाओं से सुसज्जित होगी। इसे पूर्व-निर्धारित तिथियों और समय पर बाजारों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया जाएगा, ताकि महिलाएं अपने दैनिक कार्यों में बाधा डाले बिना आसानी से जांच करा सकें।” उन्होंने यह भी बताया कि महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को अंतिम प्राथमिकता देती हैं और कैंसर स्क्रीनिंग को एक अनदेखा करती हैं, जबकि यह एक आवश्यकता है।

सोच बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उन्होंने कहा कि CAPS कार्यक्रम इस सोच को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर कैंसर से जुड़े मिथकों को दूर करने, उपचार को लेकर भय कम करने, तंबाकू विरोधी पहलों को बढ़ावा देने तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार HPV टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने पर भी विशेष बल दिया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली सचिवालय के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठन (NGO) तथा आम नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य अतिथि थे जबकि दिल्ली सरकार में विशेष सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. तपस्या राघव विशिष्ट अतिथि थीं।

हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हम हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, "मैं आप सभी स्वास्थ्य योद्धाओं के साथ हूं। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। HPV वैक्सीन भी जल्द ही पुनः शुरू की जाएगी।” कार्यक्रम के दौरान डॉ. प्रज्ञा शुक्ला, विभागाध्यक्ष, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, DSCI ने स्क्रीनिंग के माध्यम से कैंसर की शीघ्र पहचान के महत्व और कैंसर के प्रति जागरूकता को लेकर जानकारी दी।

पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन डिजिटल स्वास्थ्य की भूमिका पर गौरव कुमार, सह-संस्थापक, बिगओहेल्थ (BigOHealth) ने “लास्ट-माइल कैंसर अवेयरनेस” विषय पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का समापन डॉ. रविंदर सिंह, संयुक्त निदेशक, DSCI द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम के उपरांत एक कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वाइकल कैंसर की जांच (HPV परीक्षण – 50) तथा स्तन कैंसर की जांच एवं मैमोग्राफी ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर की गई। इसके अतिरिक्त, DSCI की एक अन्य पहल PANKH (Prevention, Awareness, Nutrition, Knowledge and Hope) के अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे बच्चों में स्वस्थ जीवनशैली और कैंसर रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

तिब्बती कैंसर सोसाइटी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया इस अवसर पर तिब्बती कैंसर सोसाइटी ने भी DSCI परिसर में सक्रिय भागीदारी की। संस्था द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया तथा बाल चिकित्सा वार्ड के बच्चों और अस्पताल कर्मियों को उपहार वितरित किए गए। तिब्बती कैंसर सोसाइटी के निदेशक त्सुलत्रिम दोरजी ने कहा, “सच्चा उपचार शरीर, मन और आत्मा तीनों की एक साथ देखभाल से ही संभव है। मानवता को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा उद्देश्य पीड़ा को कम करना तथा करुणा को कर्म में बदलना है।”