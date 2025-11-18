पूरे साल निर्माण कार्य नहीं रोक सकते, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह दिल्ली-एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए साल भर निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध जैसे कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं है। अदालत ने वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक समाधान की वकालत की।

चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों पर सालभर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में आबादी का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए गतिविधियों पर निर्भर है। निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर आदेश के दूरगामी परिणाम होंगे और लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

केंद्र या राज्य हमें सुझाव दे सकते हैं : बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली के मुख्य सचिव से दीर्घकालिक समाधानों पर विचार करने को कहें। उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं।

सुझाव मांगे : बेंच ने कहा, हमें इस समस्या का एक दीर्घकालिक समाधान निकालना होगा ताकि धीरे-धीरे, हर साल समस्या कम होती जाए। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी को इस मामले में 19 नवंबर तक समस्या का समाधान के लिए सुझाव/उपाय बताते को कहा है।

...कोर्ट बंद करना होगा चीफ जस्टिस ने कहा, हम निर्माण कार्यों सहित ग्रैप के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों पर एक साल तक रोक नहीं लगा सकते, वरना अदालतों को बंद करना होगा। इस पर अदालतों को ऑनलाइन का सुझाव रखा गया।

‘यहां की स्थिति आपातकाल जैसी’ प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ‘हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है, स्थिति आपातकाल जैसी है, बच्चों-बुजुर्गों के सेहत को बहुत नुकसान हो रहा है।

वरिष्ठ वकील ने एक साल के लिए पूरी तरह से निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने और निजी कारों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपायों को लागू करने की मांग की। वरिष्ठ वकील ने कहा कि हम सभी को त्याग करना होगा। उन्होंने उन रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें कहा गया कि एनसीआर में दस में से तीन मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं और फेंफड़ों के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस बीआर गवई निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया।

पड़ोसी राज्यों द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जरूरत : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के साथ-साथ पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारियों से हलफनामा या नोट दाखिल करने को भी कहा ताकि यह धारणा दूर हो सके कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उनकी मशीनें उन्नत नहीं हैं।