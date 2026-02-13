किसी भूत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते; दिल्ली HC ने लूट के आरोपी को क्यों कर दिया बरी?
दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2000 के एक पुराने लूट और गोलीबारी के मामले में दोषी ठहराए गए शख्स की सजा को रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष हमलावर की पहचान स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2000 के एक पुराने लूट और गोलीबारी के मामले में दोषी ठहराए गए शख्स की सजा को रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष हमलावर की पहचान स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहा और जांच के कई महत्वपूर्ण पहलू अविश्वसनीय थे। जस्टिस विमल कुमार यादव ने आपराधिक मुकदमों में सही पहचान के महत्व पर जोर देते हुए एक कड़ी टिप्पणी की।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि आप किसी भूत को अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अदालत के अनुसार, जब तक हमलावर के अपराध में शामिल होने के बारे में निश्चितता न हो, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
मामला जून 2000 में एक पार्किंग क्षेत्र में हुई लूटपाट से जुड़ा था, जिसमें दो लोगों पर हमला किया गया था और एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। पुलिस ने घटना के कई महीनों बाद आरोपी को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि उसके पास से पीड़ित का ब्रीफकेस बरामद हुआ है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह तर्क और सामान्य समझ के खिलाफ है कि कोई अपराधी महीनों तक पीड़ित के दस्तावेजों वाला ब्रीफकेस अपने पास रखेगा, जो उसे अपराध से जोड़ सके।
अदालत ने जांच प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां पाईं। मुख्य गवाह ने गवाही दी थी कि घटना के समय अंधेरा था और वह केवल धुंधले चेहरे देख पा रहा था, साथ ही उसे आंखों की समस्या भी थी। दूसरे पीड़ित ने हमलावरों को देखा ही नहीं था। इसके अलावा, शिनाख्त परेड (TIP) की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे, क्योंकि यह संभावना थी कि गवाह को आरोपी पहले ही दिखा दिया गया था। पुलिस की बरामदगी की कहानी में विरोधाभासों और स्वतंत्र गवाहों की कमी को देखते हुए, हाईकोर्ट ने आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें