ग्रेटर नोएडा के 5 गांवों के भूजल में कैंसर बढ़ाने वाले केमिकल मिले, रिसर्च में दावा

Cancer causing chemicals found in groundwater of 5 villages in Greater Noida, research claims
ग्रेटर नोएडा शहर में जमीन से निकलने वाला पानी (भूजल) पीने लायक नहीं है। इसको लंबे समय तक पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एकेटीयू के संयुक्त अध्ययन में यह खुलासा हुआ है।  

Dec 19, 2025 08:37 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा शहर में जमीन से निकलने वाला पानी (भूजल) पीने लायक नहीं है। इसको लंबे समय तक पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एकेटीयू) के संयुक्त अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल क्लीनिकल एपीजेनेटिक्स में प्रकाशित हुआ है।

यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम ने अध्ययन के दौरान ग्रेटर नोएडा के पांच गांवों दुजाना, साधुपुर, बिसनौली व दो अन्य गांवों से भूजल के नमूने एकत्र किए, जिनकी लैबोरेट्री जांच में मॉनसून के बाद पानी में क्रोमियम (धातु) की मात्रा निर्धारित सुरक्षित मानक से लगभग 60 गुना अधिक पाई गई। इसके साथ ही कैडमियम जैसी विषैली धातु भी खतरनाक स्तर पर मौजूद मिला, जो दीर्घकालिक रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बायो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी विभाग के डीन प्रो. डॉ. अभिमन्यु कुमार झा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने इन गांवों में रह रहे 25 कैंसर रोगियों के ब्लड सैंपल्स का विश्लेषण किया। जांच में 64 प्रतिशत रोगियों में विशिष्ट आनुवंशिक (जीन) परिवर्तन पाए गए, जो कैंसर के जोखिम को और बढ़ाते हैं।

प्रो. झा के अनुसार क्रोमियम और कैडमियम जैसी भारी धातु शरीर के प्राकृतिक कैंसररोधी तंत्र को निष्क्रिय कर डीएनए को स्थायी क्षति पहुंची है। करीब दो सालों तक गांवों में शोध किया गया। अक्टूबर 2025 यानी दो माह पूर्व ही यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल क्लीनिकल एपीजेनेटिक्स में प्रकाशित हुआ।

गुर्दे, लिवर और फेफड़े भी प्रभावित हो रहे

रिसर्च टीम में शामिल एकेटीयू के शोधकर्ता रुनझुन माथुर और प्रो. एसपी शुक्ला के साथ-साथ डॉ. गौरव सैनी भी शामिल रहे। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह धीमा जहर वर्षों तक शरीर में जमा होकर गुर्दे, लिवर और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को खराब कर रहा है। रिपोर्ट में औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण पर कड़ी निगरानी, भूजल स्रोतों की नियमित जांच और प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में इसके दूरगामी और भयावह स्वास्थ्य परिणाम देखने को मिलेंगे।

एके सिंह, महाप्रबंधक परियोजना, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''सेक्टरों की तर्ज पर क्षेत्र के गांवों में भी पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। बाकी बचे गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। गांवों में भी गंगाजल की आपूर्ति की जाएगी। सबको स्वच्छ पेयजल मिले, यह प्रयास जारी है।''

Greater Noida News
