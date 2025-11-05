Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscancer and brain diseases will also be treated in gyms of greater noida
ग्रेनो के जिम्स में कैंसर और मस्तिष्क की बीमारियों का भी होगा इलाज, SGPGI जैसा बनेगा

ग्रेनो के जिम्स में कैंसर और मस्तिष्क की बीमारियों का भी होगा इलाज, SGPGI जैसा बनेगा

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा के जिम्स को एसजीपीजीआई लखनऊ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे कई जिलों के लोगों को कैंसर, मस्तिष्क और गुर्दे की जटिल बीमारियों के इलाज की सुविधा मिल सकेगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Wed, 5 Nov 2025 04:50 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) को एसजीपीजीआई लखनऊ की तर्ज पर सुपरस्पेशलिटी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां कैंसर, मस्तिष्क, नस और गुर्दे समेत बच्चों की जटिल सर्जरी समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा मिल सकेगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई संस्थान की दसवीं शासी निकाय की बैठक में यह फैसला लिया गया। संस्थान में कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नए सुपरस्पेशलिटी पाठ्क्रमों को मंजूरी दी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये कोर्स होंगे शुरू

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में मेडिकल आन्कोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन में पाठ्यक्रम शुरू होंगे। अगले वर्ष तक इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने की तैयारी है। इसके साथ ही नियोनेटोलॉजी (नवजात शिशु), पेन मेडिसिन, एनेस्थीसिया, डेंटल सर्जरी और क्रिटिकल केयर में फेलोशिप कार्यक्रम भी शुरू होंगे।

जिले का पहला अस्पताल होगा

दावा है कि गंभीर बीमारियों से जुड़े ये कोर्स शुरू करने वाला जिम्स गौतमबुद्ध नगर का पहला संस्थान होगा। फिलहाल मेरठ, आगरा और लखनऊ के मेडिकल कॉलेजों में यह पाठ्यक्रम जारी हैं। जीबीयू परिसर में 56 एकड़ में विकसित हो रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए। बैठक में अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष, जिम्स की उपाध्यक्ष अपर्णा यू, विशेष सचिव समीर कुमार, पीजीआइसीएच के निदेशक डॉ. एके सिंह, केजीएमयू के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. बिपिन पुरी, जिम्स सीएमएस डॉ. सौरभ श्रीवास्तव, जिम्स डीन अकादमिक डॉ. रंभा पाठक आदि मौजूद रहे।

कई जिलों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष ने जिम्स में रोबोटिक सर्जरी, उच्चस्तरीय निदान और सटीक चिकित्सा जैसी उन्नत सुविधाएं शुरू करने का सुझाव दिया। इसमें कहा गया है कि एसजीपीजीआई के समान पश्चिमी यूपी में चिकित्सा केंद्र को आगे बढ़ाने की जरूरत है। नए पाठ्यक्रम और गंभीर बीमारियों का इलाज शुरू होने के बाद गौतमबुद्ध नगर के साथ बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, गाजियाबाद समेत आसपास के अन्य जिलों और शहरों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।

जीवन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र होगा स्थापित

आपात स्थिति से निपटने के लिए संस्थान में राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन रक्षक (एनईएलएस) प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। शासी निकाय की बैठक में इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए जीआईएमएस विद्या सेतु (कौशल शिक्षा प्रशिक्षण इकाई) शुरू करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली। इससे मरीजों की देखभाल एवं मैकेनिकल वेंटिलेशन के जरिए देखभाल प्रशिक्षण और नर्सिंग मॉड्यूल शामिल होगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।