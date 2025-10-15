सनातन का दुश्मन बताया, गालियां दीं, अब माफी मांगना चाहिए; SC के फैसले पर AAP नेता ने क्यों कहा ऐसा
संक्षेप: सौरभ भारद्वाज ने गुजरात में जज पर जूता फेंकने की घटना का जिक्र करते हुए बुधवार को लिखा, 'भाजपा सरकार की फैलाई हुई बीमारी दूसरे कोर्ट में भी पहुंच गई है। जज पर जूता फेंकने वाले को जिस तरह से राइट विंग ट्रोल्स ने सनातन का पोस्टर बॉय बनाया इससे ये बीमारी बढ़ेगी।'
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजधानीवासियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए दीपावली पर्व के दौरान कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति दे दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सात साल पहले भी उच्चतम न्यायालय ने पटाखों से बैन हटाया था, लेकिन जब प्रदूषण दोबारा बढ़ गया तो अदालत ने फिर से बैन लगा दिया। AAP नेता ने पटाखों से बैन हटाने का श्रेय जस्टिस गवई को देते हुए कहा कि ये वही जस्टिस हैं, जिन्हें कुछ लोग सनातन का दुश्मन बताकर उनके लिए भद्दी-भद्दी बातें कह रहे थे। अब ऐसे लोगों को देश से और उनसे माफी मांगनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंन लिखा, '2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर से बैन हटाया था, लेकिन जब प्रदूषण बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रतिबंध लगाया। आज जस्टिस बीआर गवई जी ने पटाखों पर से बैन हटाया है, ये वहीं जस्टिस गवई है जिन्हें कुछ लोगों ने ‘सनातन का दुश्मन’ कहकर जूता मारा, भद्दी-भद्दी गालियां दीं, अपमान किया था। आज उन्हीं लोगों को देश से और जस्टिस गवई से माफी मांगनी चाहिए।'
इससे पहले बुधवार को ही की अपनी एक अन्य पोस्ट में सौरभ भारद्वाज ने गुजरात में जज पर जूता फेंकने वाली घटना का जिक्र करते हुए लिखा था, 'भाजपा सरकार की फैलाई हुई बीमारी दूसरे कोर्ट में भी पहुंच गई है। जज पर जूता फेंकने वाले को जिस तरह से राइट विंग ट्रोल्स ने सनातन का पोस्टर बॉय बनाया और बाबा साहेब अंबेडकर को गालियां दीं, और सरकार चुप रही, इससे ये बीमारी बढ़ेगी।'