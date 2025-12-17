Hindustan Hindi News
Called out on the pretext of giving water then gang raped police arrested the accused
पानी देने के बहाने बुलाया बाहर फिर गांव-गांव घुमाकर किया गैंग रेप, पुलिस ने दबोचा आरोपी

पानी देने के बहाने बुलाया बाहर फिर गांव-गांव घुमाकर किया गैंग रेप, पुलिस ने दबोचा आरोपी

संक्षेप:

नूंह पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार जीजा है। वारदात के करीब डेढ़ महीने बाद गिरफ्तारी हुई।

Dec 17, 2025 03:05 pm IST
नूंह पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार जीजा है। वारदात के करीब डेढ़ महीने बाद गिरफ्तारी हुई। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक यह मामला अक्टूबर के अंत में सामने आया था।

पुलिस के अनुसार 31 अक्टूबर की रात करीब दो बजे आरोपी और उसके साथियों ने नाबालिग को पानी मांगने के बहाने घर से बाहर बुलाया। जैसे ही वह पानी लेकर आई, उसे जबरन कार में डालकर अगवा कर लिया गया। पीड़िता को पहले एक गांव और फिर दूसरे गांव ले जाया गया। वहां आरोपियों ने उसे कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। 3 नवंबर की सुबह करीब दो बजे उसे गांव के बाहर छोड़ दिया गया, जिसके बाद वह घर पहुंची और परिवार को पूरी घटना बताई।

परिवार की शिकायत पर 5 नवंबर को सदर थाना फिरोजपुर झिरका में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी पीड़िता के चाचा का दामाद है और रिश्तेदारी के कारण घर आना-जाना था। अन्य आरोपी भी रिश्तेदार बताए गए हैं।पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

