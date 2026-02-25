दिल्ली के कई इलाकों में काॅल ड्राॅप की समस्या से जूझ रहे लोग, TRAI के टेस्ट में क्या आया सामने
राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लोग कॉल ड्रॉप और नेटवर्क से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामान कर रहे हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दिल्ली लाइसेंस सेवा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता को लेकर कराए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट में सामने आया है कि कई इलाकों में कॉल ड्रॉप की समस्या ज्यादा है।
एमटीएनएल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब : रिपोर्ट
रिपोर्ट से पता चलता है कि कॉल सेटअप सफलता दर, ड्रॉप कॉल दर, कॉल साइलेंस/म्यूट और कॉल सेटअप समय के मामले में सबसे ज्यादा स्थिति एमटीएनएल की खराब है। उसके बाद रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड का नंबर आता है।
ट्राई की टीमों ने दिल्ली के इन इलाकों में किया टेस्ट
ट्राई के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय की निगरानी में किए गए परीक्षण में शहरी क्षेत्र, संस्थागत स्थान, सार्वजनिक परिवहन केंद्र और हाई-स्पीड कॉरिडोर जैसे इलाकों में नेटवर्क प्रदर्शन की जांच की गई। 6 से 9 जनवरी के बीच ट्राई की टीमों ने कुल 249.1 किलोमीटर का सिटी ड्राइव टेस्ट किया। इस दौरान 2जी, 3जी, 4जी और 5जी तकनीक पर नेटवर्क सेवाओं का मूल्यांकन किया गया, जिससे कि अलग-अलग मोबाइल हैंडसेट उपयोग करने वाले ग्राहकों के अनुभव को समझा जा सके। परीक्षण दिल्ली के घनी आबादी वाले भजनपुरा, शाहदरा, दिलशाद गार्डन, गांधी नगर, कृष्णा नगर, आनंद विहार सहित अन्य इलाकों में किया गया।
भीड़ वाले इलाकों में भी किया ट्रायल
आठ जनवरी को किए गए वॉक टेस्ट में आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी क्षेत्र, गांधी नगर मार्केट और स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जैसे भीड़भाड़ वाले पैदल क्षेत्रों में नेटवर्क व्यवहार का आकलन किया गया। सभी परीक्षण निर्धारित उपकरणों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के तहत वास्तविक परिस्थितियों में किए गए।
कॉल सेटअप समय
एयरटेल – 0.79 सेकेंड
एमटीएनएल – 3.20 सेकेंड
रिलायंस जियो – 0.63 सेकेंड
वोडाफोन-आइडिया – 0.56 सेकेंड
औसत डाउनलोड स्पीड
एयरटेल (5जी/4जी)-231.97 Mbps
एमटीएनएल (3जी)-3.83 Mbps
रिलायंस जियो (5जी/4जी)-266.99 Mbps
वोडाफोन-आइडिया (5जी/4जी/2जी)–24.55 Mbps