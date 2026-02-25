Hindustan Hindi News
दिल्ली के कई इलाकों में काॅल ड्राॅप की समस्या से जूझ रहे लोग, TRAI के टेस्ट में क्या आया सामने

Feb 25, 2026 07:20 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के कई इलाकों में लोग कॉल ड्रॉप और नेटवर्क से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामान कर रहे हैं। ट्राई द्वारा दिल्ली लाइसेंस सेवा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता को लेकर कराए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट में सामने आया है कि कई इलाकों में कॉल ड्रॉप की समस्या ज्यादा है।

राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लोग कॉल ड्रॉप और नेटवर्क से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामान कर रहे हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दिल्ली लाइसेंस सेवा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता को लेकर कराए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट में सामने आया है कि कई इलाकों में कॉल ड्रॉप की समस्या ज्यादा है।

एमटीएनएल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब : रिपोर्ट

रिपोर्ट से पता चलता है कि कॉल सेटअप सफलता दर, ड्रॉप कॉल दर, कॉल साइलेंस/म्यूट और कॉल सेटअप समय के मामले में सबसे ज्यादा स्थिति एमटीएनएल की खराब है। उसके बाद रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड का नंबर आता है।

ट्राई की टीमों ने दिल्ली के इन इलाकों में किया टेस्ट

ट्राई के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय की निगरानी में किए गए परीक्षण में शहरी क्षेत्र, संस्थागत स्थान, सार्वजनिक परिवहन केंद्र और हाई-स्पीड कॉरिडोर जैसे इलाकों में नेटवर्क प्रदर्शन की जांच की गई। 6 से 9 जनवरी के बीच ट्राई की टीमों ने कुल 249.1 किलोमीटर का सिटी ड्राइव टेस्ट किया। इस दौरान 2जी, 3जी, 4जी और 5जी तकनीक पर नेटवर्क सेवाओं का मूल्यांकन किया गया, जिससे कि अलग-अलग मोबाइल हैंडसेट उपयोग करने वाले ग्राहकों के अनुभव को समझा जा सके। परीक्षण दिल्ली के घनी आबादी वाले भजनपुरा, शाहदरा, दिलशाद गार्डन, गांधी नगर, कृष्णा नगर, आनंद विहार सहित अन्य इलाकों में किया गया।

delhi call drop status

भीड़ वाले इलाकों में भी किया ट्रायल

आठ जनवरी को किए गए वॉक टेस्ट में आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी क्षेत्र, गांधी नगर मार्केट और स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जैसे भीड़भाड़ वाले पैदल क्षेत्रों में नेटवर्क व्यवहार का आकलन किया गया। सभी परीक्षण निर्धारित उपकरणों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के तहत वास्तविक परिस्थितियों में किए गए।

कॉल सेटअप समय

एयरटेल – 0.79 सेकेंड

एमटीएनएल – 3.20 सेकेंड

रिलायंस जियो – 0.63 सेकेंड

वोडाफोन-आइडिया – 0.56 सेकेंड

औसत डाउनलोड स्पीड

एयरटेल (5जी/4जी)-231.97 Mbps

एमटीएनएल (3जी)-3.83 Mbps

रिलायंस जियो (5जी/4जी)-266.99 Mbps

वोडाफोन-आइडिया (5जी/4जी/2जी)–24.55 Mbps

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
