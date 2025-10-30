44 दिन में 1.8 लाख करोड़ के व्यापार की उम्मीद, इस शादी सीजन दिल्ली में होगी बंपर सेल?

संक्षेप: खरीदारी से जुड़ी एक स्टडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा की गई है। इसके मुताबिक, इस सीजन में दिल्ली में लगभग 4.8 लाख शादियों से 1.8 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड व्यापार होने की उम्मीद है।

शादियों के सीजन की शुरूआत होने को है। मौज-मस्ती और नए-नए रिश्तों की शुरुआत के साथ ही शुरू होगा व्यापार। खरीदारी से जुड़ी एक स्टडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा की गई है। इसके मुताबिक, इस सीजन में दिल्ली में लगभग 4.8 लाख शादियों से 1.8 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड व्यापार होने की उम्मीद है।

ट्रेडर बॉडी ने अपनी CAIT रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (CRTDS) विंग के जरिए कहा कि इस साल का वेडिंग सीजन, 1 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच है। यह सीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' विजन को दिखाएगा। इस सीजन में शादी से जुड़ी 70 फीसदी से ज्यादा खरीदारी भारत में बनाए गई वस्तुओं से जुड़ी होने वाली है। इसमें ज्वेलरी, कपड़े, डेकोरेशन, बर्तन और कैटरिंग का सामान शामिल है।

CAIT के सेक्रेटरी जनरल और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, 75 बड़े शहरों में की गई स्टडी से पता चलता है कि भारत की वेडिंग इकॉनमी घरेलू व्यापार के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बनी हुई है। यह परंपरा, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का मेल है।

CAIT के डेटा के अनुसार, अकेले दिल्ली में इस साल देश के कुल वेडिंग बिजनेस में लगभग 27.7 फीसदी का योगदान होने का अनुमान है। इसमें ज्यादातर खर्च ज्वेलरी, फैशन और वेन्यू बुकिंग पर होगा। इस तरह अगर पूरे भारत की बात करें तो इस सीजन भारत में 6.5 लाख करोड़ रुपये का बिजनेस होने का अनुमान है।