ग्रेटर नोएडा में बकायेदार बिल्डरों को दे दिए प्लॉट, कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को ग्रुप हाउसिंग भूखंड के आवंटन में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसका खुलासा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट में हुआ है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच कई डिफाल्टर बिल्डर को भूखंड आवंटित कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि में प्राधिकरण ने बिल्डरों को ग्रुप हाउसिंग परियोजना के लिए कुल 94 भूखंड दिए गए थे, जिन्हें बाद में बांटकर 186 किया गया।

हजारों फ्लैट खरीदारों को करना पड़ा इंतजार यह कुल 2017 एकड़ जमीन पर फैले थे, लेकिन अप्रैल 2021 तक इनमें से केवल 27 परियोजनाएं ही पूरी हो सकीं। बाकी 95 परियोजनाओं में आंशिक काम भी पूरा नहीं हो पाया, जिससे हजारों फ्लैट खरीदारों को 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस श्रेणी में 151 बिल्डर आवंटियों पर प्राधिकरण का कुल 10,732 करोड़ बकाया था।

अपात्र बिल्डरों को भी भूखंड यह रकम 81 फीसदी आवंटियों पर बकाया थी, इनमें से 66 मामलों में 7100 करोड़ रुपये तीन साल से ज्यादा समय तक बकाया रहे। काफी बकाया राशि इसलिए बढ़ी, क्योंकि पात्र ना होने वाले बिल्डरों को भी भूखंड दिए गए, इनसे भुगतान भी कम लिया गया व बकाया होने पर भी प्लॉट पर मॉर्गेज (गिरवी) की अनुमति दी गई।

डिफाल्टरों को भी दिए प्लॉट ऐसे आवंटियों को भी भूखंड आवंटित कर दिए गए, जो पहले से डिफाल्टर थे। करीब 2235 करोड़ रुपये बकाया ऐसे प्रोजेक्ट पर रहा, जिनमें रुपये की सुरक्षा के लिए एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था नहीं थी। इसके बावजूद प्राधिकरण ने इनके भूखंड आवंटन को निरस्त नहीं किया।

बिना मंजूरी भूखंड योजनाएं शुरू कर दी कैग रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच लॉन्च की गई नौ ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की योजना में से आठ को बोर्ड की पूर्व मंजूरी नहीं मिली। तीन स्कीम तो बाद में भी मंजूरी के लिए पेश नहीं हुईं।

168 करोड़ का नुकसान एक मामले में सीईओ ने जनवरी-मार्च 2010 में तीन ग्रुप हाउसिंग योजना बिना प्रदेश सरकार से जमीन का उपयोग इंडस्ट्रियल से रेजिडेंशियल में बदलने की मंजूरी लिए बिना ही लॉन्च कर दी। इससे 24 प्लॉट 2009-10 की दरों पर दिए गए, जबकि अप्रैल 2010 से नई दरें लागू होनी थीं। इस वजह से 168 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ।