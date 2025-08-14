cag report 13000 crore loss due to irregularities in plot allotment in greater noida CAG Report: ग्रेटर नोएडा में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी से 13 हजार करोड़ का नुकसान, बड़े खुलासे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscag report 13000 crore loss due to irregularities in plot allotment in greater noida

CAG Report: ग्रेटर नोएडा में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी से 13 हजार करोड़ का नुकसान, बड़े खुलासे

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन से संबंधित कैग की रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में रखी गई। इसमें कहा गया है कि परिसम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण और आवंटन में पारदर्शिता का अभाव रहा है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा/ लखनऊThu, 14 Aug 2025 01:57 PM
share Share
Follow Us on
CAG Report: ग्रेटर नोएडा में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी से 13 हजार करोड़ का नुकसान, बड़े खुलासे

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूमि अर्जन, परिसम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण और आवंटन में पारदर्शिता का अभाव रहा। जमीन के आवंटन में कमियां भी पाई गईं। इससे राजकोष को 13,362 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई। यह खुलासा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियां के आवंटन संबंधी यह रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में रखी गई।

अधिकारियों के स्तर पर विफलताएं

यह रिपोर्ट वर्ष 2005-6 से 2017-18 के दौरान भूमि अर्जन तथा औद्योगिक, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, स्पोर्ट्स सिटी, संस्थागत एवं आईटी एवं फार्म हाउस भू-उपयोग श्रेणी के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के आवंटन के लिए निर्णयों और उसके असर पर आधारित है। प्राधिकरण के बोर्ड, उसके प्रबंधन एवं अधिकारियों के स्तर पर विफलताएं देखी गईं।

प्लॉट के कम रेट किए निर्धारित

यही नहीं भूमि के अर्जन के दौरान, अर्जेन्सी क्लॉज के प्रावधानों का दुरुपयोग कर किसानों के अधिकारों को किनारे कर दिया गया। खुलासा हुआ कि प्राधिकरण की विवरणिका की शर्तों में चुनिंदा बदलाव किए गए। निश्चित श्रेणियों के प्लॉट का कम मूल्य निर्धारण हुआ। आवंटन राशि में कमी, बकाया अत्याधिक होने के बावजूद बिल्डरों को बंधक रखने की अनुमति दी गई।

अलग निर्णय लिए

भूखंडों यानी प्लाट के उप-विभाजन, परियोजनाओं के पूर्ण होने से पहले बहिर्गमन तथा हस्तांतरण करने की अनुमति देने के संबंध में जीनीडा द्वारा अलग निर्णय लिए गए। यह कई मामलों में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा अनुमोदित भी नहीं है।

19,500 करोड़ था बकाया

इसके अतिरिक्त भूमि प्रीमियम, पट्टा किराया एवं ब्याज में चूक के विरुद्ध अप्रैल 2021 तक प्राधिकरण का ₹19,500 करोड़ रुपये का बकाया था, जो मुख्यतः स्थापना (1991) से लेखापरीक्षा की अवधि अर्थात 2017-18 तक किए गए आवंटन के खिलाफ था।

अपात्र आवदेकों को भूखंड बांट दिए

सीएजी रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से कई स्तर पर की गई गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। प्राधिकरण ने जरूरी दस्तावेजों के न होने के बावजूद भूखंड आवंटित कर दिए। रिपोर्ट में सीएजी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की विवरणिका में आवेदनों की आवंटन समिति द्वारा जांच कराने का प्रावधान है।

जांच करा सकती है सरकार

लेखा परीक्षा ने देखा कि संस्थागत भूखंडों के आवंटन के 45 प्रकरणों में से 28 भूखंड ऐसे आवेदकों को आवंटित किए गए थे, जिनके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र, वित्तीय विवरण, टर्नओवर, नेटवर्थ एवं तरलता प्रमाण पत्र से सम्बन्धित एक या अधिक निर्धारित दस्तावेज नहीं थे।

44 आवंटियों को दिया अनुचित लाभ

इसी प्रकार, आईटी भूखण्डों के आवंटन के 50 प्रकरणों में से 16 प्रकरणों में, आवेदकों के पास इसी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। इस प्रकार ग्रेटर नोएडा ने उन 44 आवंटियों को अनुचित लाभ दिया जो अयोग्य थे। सरकार इसकी जांच करा सकती है।

प्राधिकरण ने मानी यह बात

प्राधिकरण ने अपने उत्तर में कहा (नवंबर 2020) कि एमआईपीएम 2008 के प्रावधान 2008 से पूर्व के आवंटन पर लागू नहीं थे। आवंटन समिति की संस्तुति के अनुसार, आवेदन के समय प्रस्तुत प्रलेख के आधार पर सीईओ के अनुमोदन पर आवंटन किया। प्राधिकरण ने स्वीकार किया कि उसने आवेदकों के लिए कोई न्यूनतम मानदंड निर्धारित नहीं किया।

गड़बड़ी करने वालों पर नहीं लिया ऐक्शन

उल्लंघनों के स्पष्ट साक्ष्य के बावजूद, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बिल्डरों व आवंटियों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं अपने अधिकारियों के विरुद्ध कर्तव्य शिथिलता एवं नियमों के लगातार उल्लंघनों को बढ़ावा देने में भूमिका के लिए कार्रवाई करने में विफल रहा। ये प्रकरण प्राधिकरण के प्रशासन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा व नैतिकता की गंभीर कमियों को सामने लाते हैं।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा: इंडस्ट्रियल की जगह बसा दी रिहायशी टाउनशिप, कैग रिपोर्ट में दावा
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में बकायेदार बिल्डरों को दे दिए प्लॉट, कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

48 फीसदी औद्योगिक परियोजनाएं रहीं अधूरी

रिपोर्ट में कहा गया है कि औद्योगिक परियोजनाएं 48 प्रतिशत अधूरी रह गईं। इससे क्षेत्र का औद्योगीकरण करने का मुख्य उद्देश्य विफल कर दिया गया, इससे रोजगार सृजन की ओर बढ़ा जा सकता था। जीनीडा ने ग्रेटर नोएडा टाउनशिप को औद्योगिक के बजाए आवासीय टाउनशिप के रूप में विकसित करने पर ध्यान दिया और इसके बाद गृह क्रेताओं के विश्वास को बनाए रखने में भी विफल रहा क्योंकि बिल्डर ग्रुप हाउसिंग आवंटनों के केवल 14.52 प्रतिशत परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सका था।