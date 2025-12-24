Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCabinet announces expansion of Delhi metro
दिल्ली में मेट्रो की 3 नई लाइनें बिछेंगी, मोदी सरकार का बड़ा तोहफा; बनेंगे 13 नए स्टेशन, इन इलाकों को फायदा

दिल्ली में मेट्रो की 3 नई लाइनें बिछेंगी, मोदी सरकार का बड़ा तोहफा; बनेंगे 13 नए स्टेशन, इन इलाकों को फायदा

संक्षेप:

केंद्र सरकार ने 12,015 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए रूट पर लाइनें बिछाई जाएंगे। जिसके बाद दिल्ली में मेट्रों का कुल नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा।

Dec 24, 2025 04:05 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने दिल्ली वासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए बुधवार को मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस नए विस्तार के बाद दिल्ली मेट्रो को तीन नई लाइनें मिलेंगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि इस नए विस्तार को दिल्ली मेट्रो फेज 5A कहा जाएगा। इसके लिए तीन नए रूट पर कुल 13 स्टेशन्स बनाए जाएंगे, जिसमें से 10 अंडरग्राउंड होंगे और 3 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। साथ ही इसके लिए कुल 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन भी बिछाई जाएगी।

वैष्णव ने बताया कि इस विस्तार पर कुल 12,015 करोड़ रुपए की लागत आएगी और तीन साल में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। नए विस्तार से मेट्रो के नेटवर्क में 16 किलोमीटर की वृद्धि होगी और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की कुल लम्बाई 400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी।

दिल्ली मेट्रो को मिलेंगे ये तीन नए कॉरिडोर

1) पहला कॉरिडोर रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ लाइन तक जाएगा, इसकी लंबाई 9.9 किलोमीटर होगी और इस पर 9,570.4 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

2) दूसरा कॉरिडोर एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक जाएगा। इस मार्ग की लंबाई 2.3 किलोमीटर होगी। इस लाइन की लागत 1419.6 करोड़ रुपए आएगी।

3) तीसरा कॉरिडोर तुगलकाबाद से कालिन्दी कुंज तक जाएगा। इसकी लंबाई 3.9 किलोमीटर होगी और इसकी लागत 1024.8 करोड़ रुपए आएगी। इस लाइन के बनने से नोएडा और फरीदाबाद से आने वाले लोगों को गुरुग्राम के लिए सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी।

वैष्णव बोले- 400 km से ज्यादा हो जाएगा नेटवर्क

कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दे दी है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। 12,015 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा।' उन्होंने बताया कि मेट्रो के इस विस्तार से शहर में हर साल 33,000 टन कार्बन डाई ऑक्सॉइड का उत्सर्जन कम होगा।



