कैब लूट कांड का चंद घंटों में खुलासा, 3 गिरफ्तार, पिस्टल और लूटी गई कार जब्त

संक्षेप: रैपिडो ऐप से कैब बुक कर हथियार के बल पर लूट की वारदात करने वाले तीन युवकों को पलवल पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने चालक से कार, मोबाइल और सात हजार रुपये लूटे थे। पुलिस ने पिस्टल और लूटी गई कार भी बरामद कर ली है।

डीएसपी मनोज वर्मा ने बताया कि घटना 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरम्यानी रात की है। बिहार निवासी संजेश कुमार पलवल में पंकज नामक व्यक्ति की एक्सेंट कार चलाता है। उसे रैपिडो ऐप पर मानेसर से पलवल जाने की बुकिंग मिली। मानेसर में शराब के ठेके के पास से तीन युवक उसकी गाड़ी में बैठे। रास्ते में सोहना की ओर जाते हुए युवकों ने चालक को रास्ता बदलने के लिए कहा और एक सुनसान जगह पर ले गए।

वहां पहुंचते ही आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर चालक के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने डिजिटल भुगतान के जरिए जबरन सात हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद चालक के दो मोबाइल फोन और कार छीन ली गई। आरोपी उसे राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर पप्पन प्लाजा के पास छोड़कर फरार हो गए।

सूचना मिलते ही सीआईए पलवल की टीम सक्रिय हुई। तकनीकी जांच और सुरागों के आधार पर मुख्य आरोपी विकास उर्फ विक्की को गुरुग्राम से पकड़ा गया, जबकि उसके दो साथी ध्रुव और मोहित को रसूलपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी पलवल जिले के रहने वाले हैं और 12वीं तक पढ़े हुए हैं। पुलिस के अनुसार, पैसे कमाने की चाह में उन्होंने यह वारदात की।