Gurugram Cab Strike : गुरुग्राम के कैब ड्राइवर आज हड़ताल पर, सवारियों को लेकर किस जिद पर अड़े

Gurugram Cab Strike : सवारियों के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की मांग कर रहे ऐप-बेस्ड कैब ड्राइवरों का एक ग्रुप आज 23 मार्च को पूरे गुरुग्राम में हड़ताल पर है।

सवारियों के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की मांग कर रहे ऐप-बेस्ड कैब ड्राइवरों का एक ग्रुप आज 23 मार्च को पूरे गुरुग्राम में हड़ताल पर है। शनिवार को सेक्टर 46 के बाहर जमा हुए कैब ड्राइवरों ने उन हमलों तथा धमकियों की घटनाओं के बारे में बताया जिनके चलते वे खुद को असुरक्षित और बेबस महसूस कर रहे थे।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवरों ने बताया कि इस हड़ताल का मकसद उन नकली या बिना वेरिफिकेशन वाले यात्रियों से जुड़े सुरक्षा खतरों से निपटना है, जो यात्रा के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट करते हैं।

ड्राइवरों को सख्त केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है : प्रीत कैब ड्राइवर अपने साथियों पर होने वाले हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए कस्टमर केवाईसी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। प्रीत कुमार ने नाम के एक कैब ड्राइवर कहा कि एग्रीगेटर्स को केवाईसी शुरू करनी ही चाहिए। उन्होंने बताया कि जहां ड्राइवरों को सख्त केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वहीं ग्राहकों के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा, "हमारी सुरक्षा का क्या? हमें भी फर्जी यात्रियों से सुरक्षा की जरूरत है।"

कैब ड्राइवर्स के लिए कोई शिकायत निवारण प्रणाली नहीं इसके साथ ही कैब ड्राइवरों ने शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) की कमी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि ऐसे कई मौके आए हैं जब ग्राहकों ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन उससे निपटने के लिए कोई उचित व्यवस्था मौजूद नहीं थी। एक ड्राइवर ने पूछा कि हम ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कहां करें?

सुरक्षा सुविधाएं अभी भी सवालों के घेरे में सभी कैब में ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए SOS बटन सहित सुरक्षा सुविधाएं मौजूद होती हैं, लेकिन ड्राइवरों ने इनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऐसे कई उदाहरणों का जिक्र किया, जहां ये सुरक्षा सुविधाएं समय पर मदद पहुंचाने में नाकाम रहीं, जिससे वे असुरक्षित रह गए।

जनवरी में हुई थी कैब ड्राइवर की हत्या ड्राइवरों ने इसी साल जनवरी महीने में 25 वर्षीय सूरज सिंह के साथ हुई घटना का भी जिक्र किया, जिसकी उसकी कैब के अंदर ही गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। सेक्टर 37 से राइड बुक करने वाले यात्रियों ने सूरज का गला घोंटा था।