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काम की बात: Gurugram Cab Strike : गुरुग्राम के कैब ड्राइवर आज हड़ताल पर, सवारियों को लेकर किस जिद पर अड़े

Mar 23, 2026 08:45 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Gurugram Cab Strike : सवारियों के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की मांग कर रहे ऐप-बेस्ड कैब ड्राइवरों का एक ग्रुप आज 23 मार्च को पूरे गुरुग्राम में हड़ताल पर है।

Gurugram Cab Strike : गुरुग्राम के कैब ड्राइवर आज हड़ताल पर, सवारियों को लेकर किस जिद पर अड़े

सवारियों के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की मांग कर रहे ऐप-बेस्ड कैब ड्राइवरों का एक ग्रुप आज 23 मार्च को पूरे गुरुग्राम में हड़ताल पर है। शनिवार को सेक्टर 46 के बाहर जमा हुए कैब ड्राइवरों ने उन हमलों तथा धमकियों की घटनाओं के बारे में बताया जिनके चलते वे खुद को असुरक्षित और बेबस महसूस कर रहे थे।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवरों ने बताया कि इस हड़ताल का मकसद उन नकली या बिना वेरिफिकेशन वाले यात्रियों से जुड़े सुरक्षा खतरों से निपटना है, जो यात्रा के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट करते हैं।

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ड्राइवरों को सख्त केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है : प्रीत

कैब ड्राइवर अपने साथियों पर होने वाले हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए कस्टमर केवाईसी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। प्रीत कुमार ने नाम के एक कैब ड्राइवर कहा कि एग्रीगेटर्स को केवाईसी शुरू करनी ही चाहिए। उन्होंने बताया कि जहां ड्राइवरों को सख्त केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वहीं ग्राहकों के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा, "हमारी सुरक्षा का क्या? हमें भी फर्जी यात्रियों से सुरक्षा की जरूरत है।"

कैब ड्राइवर्स के लिए कोई शिकायत निवारण प्रणाली नहीं

इसके साथ ही कैब ड्राइवरों ने शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) की कमी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि ऐसे कई मौके आए हैं जब ग्राहकों ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन उससे निपटने के लिए कोई उचित व्यवस्था मौजूद नहीं थी। एक ड्राइवर ने पूछा कि हम ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कहां करें?

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सुरक्षा सुविधाएं अभी भी सवालों के घेरे में

सभी कैब में ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए SOS बटन सहित सुरक्षा सुविधाएं मौजूद होती हैं, लेकिन ड्राइवरों ने इनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऐसे कई उदाहरणों का जिक्र किया, जहां ये सुरक्षा सुविधाएं समय पर मदद पहुंचाने में नाकाम रहीं, जिससे वे असुरक्षित रह गए।

जनवरी में हुई थी कैब ड्राइवर की हत्या

ड्राइवरों ने इसी साल जनवरी महीने में 25 वर्षीय सूरज सिंह के साथ हुई घटना का भी जिक्र किया, जिसकी उसकी कैब के अंदर ही गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। सेक्टर 37 से राइड बुक करने वाले यात्रियों ने सूरज का गला घोंटा था।

इस बीच, शनिवार को भी जारी रही हड़ताल के कारण गुरुग्राम के कई हिस्सों में काफी दिक्कतें हुईं। सेक्टर 38 की रहने वाली ऋषिका तिवारी ने बताया कि आमतौर पर नजदीकी मेट्रो स्टेशन के लिए कैब बुक करने में करीब एक मिनट लगता है, लेकिन हड़ताल की वजह से उन्हें 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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