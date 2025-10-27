ढाई साल पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए कैब ड्राइवर को चाकू से गोदा, मौत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCab driver stabbed to death to avenge a fight two and a half years ago
संक्षेप: दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में रविवार रात ढाई साल पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए दो दोस्तों ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सोमवार सुबह पार्क में शव पड़ा होने की सूचना मिलने के बाद पहुंची किशनगढ़ थाना पुलिस ने 23 साल के नितेश खत्री के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Mon, 27 Oct 2025 10:09 PMAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में रविवार रात ढाई साल पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए दो दोस्तों ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सोमवार सुबह पार्क में शव पड़ा होने की सूचना मिलने के बाद पहुंची किशनगढ़ थाना पुलिस ने 23 साल के नितेश खत्री के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किशनगढ़ थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों 23 साल के मोहित महलावत उर्फ मन्नू और 23 वर्षीय लक्की उर्फ टन्नू के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू, मृतक का फोन और खून से सने कपड़े बरामद किए है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि नितेश खत्री अपने परिवार के साथ किशनगढ़ इलाके में रहता था और कैब चलाता था। सोमवार सुबह 6 बजे किशनगढ़ पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली। इसमें बताया गया कि मछली पार्क में एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक युवक का शव पड़ा हुआ था। शरीर पर कई जगह चाकू के घाव व चोट के निशान थे। कॉल करने वाले ने बताया कि वह पार्क में सुबह की सैर पर आए थे। इस दौरान उसे खून से लथपथ युवक का शव मिला।

जांच में क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मृतक के परिजनों व पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि कुछ समय पहले उनका किशनगढ़ में रहने वाले मोहित महलावत से झगड़ा हुआ था। पूछताछ में मिली इस लीड के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद मोहित और लक्की को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से खून से सने कपड़े व चाकू के अलावा नितेश का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ।

ढाई साल पहले हुआ था झगड़ा

जांच में पता चला है कि आरोपी मोहित महलावत उर्फ मन्नू बेरोजगार है। उसने बताया कि करीब ढाई साल पहले नितेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की थी और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। तभी से वह बदला लेने की फिराक में था। वहीं लकी उर्फ तन्नू भी नितेश से रंजिश रखता था। उसका भी पहले नितेश से झगड़ा हुआ था। मोहित का वह करीबी है। 26 अक्तूबर को दोनों ने मछली पार्क के पास नितेश को रोककर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मौके से वह फरार हो गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

