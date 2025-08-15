बच्चा है साथ में, भाई प्लीज गाड़ी रोक दो; पुलिस से बचने को कैब भगाने लगा ड्राइवर, चीखता रहा पीछे बैठा परिवार

नोएडा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 14 अगस्त को पति-पत्नी अपने बच्चे के साथ नोएडा से सीपी जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक कैब बुक की। बीच रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने कैब ड्राइवर को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। लेकिन कैब ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी।

दिल्ली से सटे नोएडा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 14 अगस्त को पति-पत्नी अपने बच्चे के साथ नोएडा से सीपी जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक कैब बुक की। बीच रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने कैब ड्राइवर को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। लेकिन कैब ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वहां से भाग गया। गाड़ी में बैठा परिवार काफी डर गया। वह बार-बार कैब ड्राइवर को रुकने की बात कहने लगा लेकिन कैब ड्राइवर का कहना था कि उसके पास गाड़ी के कागज नहीं है इसलिए वह नहीं रुक सकता।

ड्राइवर लगातार तेज स्पीड में चलाता और बच्चे के साथ पीछे बैठे पति पत्नी उसे गाड़ी रोकने की मिन्नते करते रहे। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। उस समय गाड़ी में मौजूद संजय मोहन नाम के शख्स ने खुद इस वीडियो को शेयर करते हुए अपना डरावना अनुभव बताया है। घटना उस वक्त की है जब पार्थला ब्रिज के पास पुलिस ने चेकिंग के समय गाड़ी को रुकने का इशारा किया लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस से बचने की कोशिश करने लगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और कैब को भी सीज कर लिया गया है। इसके अलावा ड्राइवर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। सामने आए वीडियो में पीछे बैठी महिला ड्राइवर से कहती है कि आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज रोक दो, पुलिस पीछे है। इस पर ड्राइवर कहता है ये लोग गाड़ी बंद कर देंगे।

इसके बाद शख्स भी कहता है कि बच्चे हैं मेरे साख भाई, प्लीज गाड़ी रोक दो। लेकिन ड्राइवर लगातार पुलिस की गाड़ी से बचने की कोशिश में कैब को भगाता रहता है। इस दौरान बच्चे के भी रोने की आवाज सुनी जा सकती है। महिला कहती है कि भइया समझो, वो पीछे हैं आप नहीं बच पाओगे। वहीं पति कहता है कि मैं बात कर लूंगा उनसे, तुम बस गाड़ी रोक दो। बच्चा है हमारे साथ यार समझो, गाड़ी रोक दो। पूरे वीडियो में पति-पत्नी ड्राइवर से यही गुहार लगाते रहे लेकिन ड्राइवर ने नहीं सुना। इसके बाद पति ने पीछे से ड्राइवर से गाड़ी रुकवाने की भी कोशिश की जिसमें हल्की हाथापाई भी हो गई।