महिला सवारियों को गंदी-गंदी गालियां दीं, फिर रॉड लेकर दौड़ाया; नोएडा में कैब ड्राइवर ने की घटिया हरकत

नोएडा में कैब ड्राइवर द्वारा महिला यात्रियों से गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस दौरान एक युवती ने अपने मोबाइल फोन से आरोपी का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाFri, 26 Sep 2025 08:50 AM
नोएडा सेक्टर-37 से महिला सवारियों को कैब में बैठाकर चला ड्राइवर बीच रास्ते में उनसे भिड़ गया। जाम वाले रास्ते से जाने का विरोध करने पर उनसे अभद्रता की और बीच सड़क पर उतार दिया। एक युवती द्वारा घटना का वीडियो बनाने पर गाली-गलौज करते हुए उसे रॉड लेकर दौड़ा दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान जिला फर्रुखाबाद निवासी बृजेश कुमार के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के संजय नगर निवासी सपना गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 सितंबर की सुबह साढ़े 9 बजे वह चार सहेलियों के साथ बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पहुंचीं। यहां से सेक्टर-128 स्थित ऑफिस जाने के लिए कैब बुक की। जैसे ही वह कैब में बैठकर चलने लगीं तो उन्होंने ड्राइवर से अनुरोध किया कि वह उन्हें अंडरपास से होकर ले चले। यदि वह यू-टर्न से होकर चलेगा तो वहां बहुत जाम मिलेगा। इससे उन्हें ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी।

इस बात पर कैब ड्राइवर भड़क गया और अभद्रता शुरू कर दी। आरोपी ने सभी को कैब में चुपचाप बैठे रहने के लिए धमकाया और मैप के अनुसार ही चलने की जिद्द पर अड़ गया। ड्राइवर का व्यवहार देखकर सभी लड़कियों ने उससे कैब से उतारने के लिए कहा। ड्राइवर ने सड़क किनारे कार रोकी और उतरकर जबरन रुपये मांगने लगा।

युवतियों द्वारा रुपये देने से मना करने पर आरोपी ने कार की डिक्की से एक रॉड निकाल ली। इसी बीच एक युवती अपने मोबाइल में इस घटना का वीडियो बनाने लगी। यह देख ड्राइवर गाली-गलौज करते हुए मारने के लिए उसके पीछे रॉड लेकर दौड़ पड़ा। उसकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।