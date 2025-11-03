दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होंगे उपचुनाव, आज से नामांकन शुरू, किस दिन होंगे मतदान?

Hindustan Hindi News
संक्षेप: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की तारीख आ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 10 नवंबर तक चलेगी।

Mon, 3 Nov 2025 03:20 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बिहार चुनाव की गहमा-गहमी के बीच दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने जा रहे उपचुनाव की तारीख भी आ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 10 नवंबर तक चलेगी। वहीं सभी 12 वार्डों में 30 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। जानिए किन वार्डों में मतदान होने हैं।

दिल्ली नगर निगम के इन 12 वार्डों में निगम पार्षदों की आक्समिक रिक्तियां हुई थीं। इन वार्डों के नाम हैं- मुंडका, शालीमार बागी बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, दीचाऊं कलां, नारायणा, संगम विबार-ए, दक्षिण पुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर हैं।

नामांकन पत्र जमा करने के लिए 11 स्थान तय किए गए हैं। उम्मीदवार अपने-अपने वार्ड के लिए तय किए गए इन स्थानों से नामांकन पत्र ले सकेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बताया कि 10 नवंबर तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। इसके बाद 12 नवंबर को इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 15 नवंबर को नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे।

30 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। तीन दिसंबर को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सामान्य जाति के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ पांच हजार रुपये नकद जमा राशि जमा करानी होगी।

दिल्ली नगर निगम (MCD) में वर्तमान में 250 वार्ड हैं। पहले दिल्ली में तीन नगर निगम- उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिल्ली नगर निगम थे। लेकिन, 2022 में इन्हें एकीकृत कर दिया गया और अब एक ही एकीकृत MCD है, जिसमें कुल 250 वार्ड शामिल हैं।

