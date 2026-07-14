गाजियाबाद में जमीन खरीदना होगा और भी महंगा, सर्किल रेट बढ़ाने के लिए सर्वे शुरू

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अब जमीन के दाम आसमान पर पहुंचने वाले हैं। सरकार ने यहां जमीन की बढ़ती मांग को देखते हुए सर्किल रेट नए सिरे से तय करने का फैसला लिया है। इससे जहां पारदर्शिता आएगी वहीं सरकार का खजाना भी भरेगा।

गाजियाबाद शहर की सीमा से लगे गांवों और मुख्य मार्गों के दोनों ओर जमीन के सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम ने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। सर्वे पूरा होने के बाद सर्किल रेट की दरें बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

गाजियाबाद में शहर के लगातर हो रहे विस्तार के साथ-साथ जमीन के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पूरे जनपद में सर्किल रेट और बाजार भाव में कई गुना अंतर है। लोग जमीन खरीदते समय स्टांप ड्यूटी सर्किल रेट के अनुसार देते हैं, लेकिन असल में जमीन कई गुना अधिक दाम पर खरीदते हैं। इसका बड़ा कारण पिछले कई सालों से सर्किल रेट में बढ़ोतरी न होना बताया गया है। इस संबंध में पिछले दिनों अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और सहायक महानिरीक्षक निबंधन की बैठक हुई थी। इसमें इस मुद्दे को उठाया गया था। इस दौरान यह बात सामने आई कि शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लोग कृषि भूमि के सर्किल रेट पर जमीन के बैनामे करा रहे हैं और जमीन की खरीद बाजार भाव पर कर रहे हैं। इससे सीधे तौर पर राजस्व की हानि हो रही है। ऐसे में जनपद में सर्किल रेट बढ़ाने के लिए सर्वे किया जाए।

दो साल से नहीं बढ़ी जिला प्रशासन ने पिछले दो साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है। वर्ष 2024 में कुछ स्थानों के सर्किल रेट में बदलाव किया गया था। वर्ष 2025 में दरों में कोई बदलाव न करते हुए पूर्व की दरों को ही लागू किया गया था। इस बार फिर सर्किल रेट की दरें तय करने के लिए नए सिरे से सर्वे कराया जा रहा है।

सर्किल रेट और बाजार भाव में अंतर की जांच की जाएगी ● जिन क्षेत्र में बाजार दर सर्किल रेट से अधिक है, वहां जांच कर तय किया जाएगा कि कितना सर्किल रेट बढ़ाया जा सकता है

● ऐसे क्षेत्र या मुख्य मार्ग जिनमें व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उन क्षेत्रों में नए सेगमेंट का प्रस्ताव प्रस्तुत तैयार किया जाएगा

● आबादी वाले क्षेत्रों के खसरा नंबरों की जांच की जांच होगी कि उन क्षेत्र में सर्किल रेट और बाजार भाव में कितना अंतर है