अमोनियम नाइट्रेट खरीदना अब होगा और मुश्किल; दिल्ली ब्लास्ट के बाद बदल गए नियम

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट के बाद स्पेशल सीपी (कानून- व्यवस्था) रवींद्र यादव के दिए गए निर्देशों के बाद, संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने पिछले एक महीने में 100 से अधिक ऐसे संस्थानों का सर्वेक्षण किया है।

पिछले महीने यानी 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट जैसा खतरनाक केमिकल ही था जिसने 15 लोगों की जानें ले ली थीं और 28 लोग घायल हुए थे। अब अमोनियम नाइट्रेट की खरीद को दिल्ली पुलिस और मुश्किल बनाने जा रही है। घटना के बाद, दिल्ली पुलिस खतरनाक रसायनों, खासकर अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री और भंडारण के नियमों को सख्त कर रही है। पुलिस जल्द ही एक मौजूदा स्थायी आदेश की समीक्षा करेगी और उसमें बदलाव कर सकती है। यह आदेश स्थापित लैब्स और शैक्षणिक संस्थानों को वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए बिना लाइसेंस के 5 किलोग्राम तक अमोनियम नाइट्रेट रखने की अनुमति देता है।

पुलिस इन संस्थानों की ओर से रसायन के वास्तविक कब्जे और उपयोग के विवरण की पुष्टि करने के लिए एक सर्वेक्षण भी शुरू कर रही है। स्पेशल सीपी (कानून और व्यवस्था) रवींद्र यादव के दिए गए निर्देशों के बाद, संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने पिछले एक महीने में 100 से अधिक ऐसे संस्थानों का सर्वेक्षण किया है। अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद क्रिस्टल वाला पाउडर है, जिसका बड़े पैमाने पर उपयोग फसलों की उपज बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक (fertiliser) के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि 10 नवंबर की शाम को आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी की ओर से किए गए कार बम धमाके में इस्तेमाल किए गए रसायनों में से यह एक था।

इसके अलावा, वाहनों की जवाबदेही बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाली कमियों को दूर करने के प्रयास में, पुलिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 50 को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि कोई भी पक्ष जो पुरानी कार खरीद या बेच रहा है और मालिकाना हक (ownership) को तुरंत बदलने में विफल रहता है, अक्सर जिसका कारण लंबित चालान या अन्य कारक होते हैं, उसे अब कड़े परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ऐसे वाहनों को जब्त करने से लेकर मुकदमा चलाने तक की कार्रवाई शामिल है।

अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित स्थायी आदेश के अनुसार, इसे रखने के लिए लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने की प्रक्रिया को इस तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए कि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई चोरी न हो और आग से संबंधित दुर्घटनाओं या जीवन की हानि का कारण बनने वाली घटनाओं को रोका जा सके। आदेश में कहा गया है कि, "यह काम विस्फोटक अधिनियम, 1884; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908; अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 और अन्य शर्तों के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।"

आदेश में कहा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट का गोदाम किसी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, अमोनियम नाइट्रेट को बनाने, रासायनिक रूप से बदलने या पिघले हुए रूप को ठोस में बदलने (या इसके विपरीत) के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर (premises) को कम से कम 2 मीटर ऊंची दीवार से घिरा होना चाहिए। इस दीवार की मजबूती और बनावट ऐसी होनी चाहिए कि यह अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोक सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अब तक उन्हें शहर में अमोनियम नाइट्रेट अवैध रूप से बेचे जाने का कोई सबूत नहीं मिला है। व्यापारी संघों के साथ बैठकें की गईं, जिन्होंने पुष्टि की कि कोई भी रासायनिक डीलर इस पदार्थ को अवैध रूप से बेचने में शामिल नहीं रहा है।