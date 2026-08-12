फरीदाबाद में लावारिस पशु से टकराया स्कूटी, आधे घंटे तड़पकर कारोबारी ने तोड़ा दम

फरीदाबाद में लावारिस पशु से टकराया स्कूटी, आधे घंटे तड़पकर कारोबारी ने तोड़ा दम
फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। लावारिश पशु से टकराकर स्कूटी सवार एक कारोबारी की मौत हो गई। वह हरिद्वार से कांवड़ लेकर सोमवार रात को फरीदाबाद लौटा था और मंगलवार तड़के ही हादसा हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
फरीदाबाद में एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। एनआईटी-3 मंगलवार तड़के सड़क पर बैठे पशु से स्कूटी टकराने के बाद 38 साल के कारोबारी आशु खत्री की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 4:17 बजे केदार अस्पताल के सामने हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार कारोबारी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वह करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही पड़ा रहा। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक के भाई आशीष ने बताया कि वह कांवड़ लेने गया था और रात को गाजियाबाद पहुंचा था। रात करीब 12:15 बजे उसकी अपने भाई आशु खत्री से फोन पर बातचीत हुई थी। आशु ने उससे एटीएम का पिन भी मांगा था। उस समय दोनों को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। आशु रात में अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था और घर पहुंचने से पहले हादसे का शिकार हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार का रो-रो कर बुरा हाल हो गया।
वाहनों की सेल-परचेज का काम करता था आशु
परिजनों के अनुसार, आशु दोपहिया वाहनों की सेल-परचेज का काम करता था। आशीष ने आरोप लगाया कि शहर की सड़कों पर लावारिस पशुओं के बैठे रहने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। रात में अंधेरे के कारण वाहन चालकों को सड़क पर बैठे पशु दिखाई नहीं देते और अचानक उन्हें बचाने के प्रयास में हादसे हो जाते हैं। उन्होंने निगम प्रशासन से सड़कों से पशुओं को हटाने और पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की। आशीष ने पुलिस में शिकायत देकर कथित लापरवाही की जिम्मेदारी तय कराने की बात कही।
कर्मचारी हड़ताल पर हैं
नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉ. नीतिश कुमार ने बताया कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस वजह से सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को पकड़ने में दिक्कत आ रही है। वहीं, एनआईटी नंबर-3 चौकी इंचार्ज मनोज ने बताया कि पुलिस ने मामले में परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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