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फरीदाबाद में लावारिस पशु से टकराया स्कूटी, आधे घंटे तड़पकर कारोबारी ने तोड़ा दम

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। लावारिश पशु से टकराकर स्कूटी सवार एक कारोबारी की मौत हो गई। वह हरिद्वार से कांवड़ लेकर सोमवार रात को फरीदाबाद लौटा था और मंगलवार तड़के ही हादसा हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

डेड बॉडी की सांकेतिक फोटो।
डेड बॉडी की सांकेतिक फोटो।

फरीदाबाद में एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। एनआईटी-3 मंगलवार तड़के सड़क पर बैठे पशु से स्कूटी टकराने के बाद 38 साल के कारोबारी आशु खत्री की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 4:17 बजे केदार अस्पताल के सामने हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार कारोबारी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वह करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही पड़ा रहा। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतक के भाई आशीष ने बताया कि वह कांवड़ लेने गया था और रात को गाजियाबाद पहुंचा था। रात करीब 12:15 बजे उसकी अपने भाई आशु खत्री से फोन पर बातचीत हुई थी। आशु ने उससे एटीएम का पिन भी मांगा था। उस समय दोनों को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। आशु रात में अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था और घर पहुंचने से पहले हादसे का शिकार हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार का रो-रो कर बुरा हाल हो गया।

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वाहनों की सेल-परचेज का काम करता था आशु

परिजनों के अनुसार, आशु दोपहिया वाहनों की सेल-परचेज का काम करता था। आशीष ने आरोप लगाया कि शहर की सड़कों पर लावारिस पशुओं के बैठे रहने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। रात में अंधेरे के कारण वाहन चालकों को सड़क पर बैठे पशु दिखाई नहीं देते और अचानक उन्हें बचाने के प्रयास में हादसे हो जाते हैं। उन्होंने निगम प्रशासन से सड़कों से पशुओं को हटाने और पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की। आशीष ने पुलिस में शिकायत देकर कथित लापरवाही की जिम्मेदारी तय कराने की बात कही।

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कर्मचारी हड़ताल पर हैं

नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉ. नीतिश कुमार ने बताया कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस वजह से सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को पकड़ने में दिक्कत आ रही है। वहीं, एनआईटी नंबर-3 चौकी इंचार्ज मनोज ने बताया कि पुलिस ने मामले में परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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