डिलीवरी बॉयज ने हेलमेट से पीट-पीटकर की कारोबारी की हत्या, दिल्ली में खौफनाक घटना

संक्षेप: दिल्ली के कनॉट प्लेस से खौफनाक घटना सामने आई है जहां तीन फूड डिलीवरी एजेंट्स ने एक बिजनेसमैन की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 36 साल के कारोबारी शिवम गुप्ता के तौर पर हुई है।

दिल्ली के कनॉट प्लेस से खौफनाक घटना सामने आई है जहां तीन फूड डिलीवरी एजेंट्स ने एक बिजनेसमैन की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 36 साल के कारोबारी शिवम गुप्ता के तौर पर हुई है। 3 जनवरी की रात वह एक पार्टी से लौट रहे थे। तभी तीन फूड डिलीवरी राइडर्स ने कथित तौर पर बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल शिवम करीब दो हफ्तों तक अस्पताल में मौत से जूझते रहे, लेकिन आखिराकर 19 जनवरी को उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

घटना की शुरुआत एक मामूली बहस से हुई थी, जिसके बाद तीनों हमलावरों ने अपने हेलमेट से शिवम पर ताबड़तोड़ वार किए और उन्हें लहूलुहान हालत में फुटपाथ पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलने पर शिवम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके सिर में गंभीर आंतरिक चोटें पाईं। हालत इतनी नाजुक थी कि वह बयान देने की स्थिति में भी नहीं थे। परिजनों के अनुसार, सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक उनके स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद जागी थी और वे डॉक्टरों की आवाज़ पर प्रतिक्रिया भी दे रहे थे, लेकिन आखिर में उन्हें बचाया नहीं जा सका।