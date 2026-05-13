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काम की बात: आनंद विहार डिपो से चलेंगी कौशांबी की बसें, किराये में भी बढ़ोतरी होगी

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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अगले महीने से कौशांबी डिपो से चलने वाली बसों को आनंद विहार आईएसबीटी से चलाया जाएगा। साथ ही किराये में भी बढ़ोतरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में पीपीपी मॉडल पर कई आधुनिक बस टर्मिनल विकसित करने की मंजूरी दी है, जिसमें कौशांबी भी शामिल है। जून से यहां निर्माण कार्य शुरू होगा।

आनंद विहार डिपो से चलेंगी कौशांबी की बसें, किराये में भी बढ़ोतरी होगी

अगले महीने से कौशांबी डिपो से चलने वाली बसों को आनंद विहार आईएसबीटी से चलाया जाएगा। साथ ही किराये में भी बढ़ोतरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में पीपीपी मॉडल पर कई आधुनिक बस टर्मिनल विकसित करने की मंजूरी दी है, जिसमें कौशांबी भी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। जून से यहां निर्माण कार्य शुरू होगा।

कौशांबी बस अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के सबसे व्यस्त रोडवेज केंद्रों में शामिल है। यहां से रोजाना मोदीनगर, साहिबाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ और आगरा समेत कई रूटों पर बसों का परिचालन होता है। डिपो के पुनर्विकास योजना के चलते रोडवेज प्रशासन ने बस संचालन को दो हिस्सों में बांटने का खाका तैयार किया है, ताकि यात्रियों को कम परेशानी हो और निर्माण कार्य भी बाधित न हो।

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लंबी दूरी की बसों को भी चलाया जाएगा

योजना के अनुसार, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वांचल की लंबी दूरी की बसों को आनंद विहार आईएसबीटी चलाया जाएगा। ऐसे में यात्रियों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी। आनंद विहार में भी भीड़भाड़ अधिक रहती है। साथ ही किराये में भी 35-40 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि आनंद विहार से बसों के चलने से अधिक दूरी तय करनी होगी।

कौशांबी डिपो प्रमुख परियोजनाओं में शामिल

कौशांबी डिपो क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय परिसर में अस्थायी डिपो बनाकर छोटी दूरी के रूटों की 350 बसों को संचालित किया जाएगा। इनमें वैशाली, वसुंधरा, साहिबाबाद, लोनी, मोदीनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले और नोएडा लिंक रूट प्रमुख रहेंगे। पुनर्विकास के दौरान बस अड्डे के पुराने ढांचे को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

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नई योजना में मल्टीलेवल पार्किंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, डिजिटल टिकटिंग, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और यात्रियों के लिए एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित की जानी हैं। प्रदेश सरकार ने हाल में पीपीपी मॉडल पर कई आधुनिक बस टर्मिनल विकसित करने की मंजूरी दी है, जिसमें कौशांबी भी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है।

यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी

कौशांबी बस अड्डे के पुनर्विकास के बाद यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधा का लाभ मिलेगा। यात्रियों को डिपो में बैठने, भोजन और आराम करने से लेकर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बस, मेट्रो, रेलवे और अन्य सार्वजनिक परिवहन एक ही स्थान पर होने से यात्रियों का सफर अधिक सुविधाजनक होगा। बसों की जानकारी के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, ऑनलाइन सूचना प्रणाली और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। यात्रियों को रूट और बस संचालन की सटीक जानकारी मिलेगी।

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500 बसों को आनंद विहार डिपो से चलाया जाएगा

कौशांबी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अंशु भटनागर ने कहा कि कौशांबी डिपो के पास अस्थायी डिपो का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। जून माह में कौशांबी डिपो का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए लंबी दूरी की करीब 500 बसों को आनंद विहार डिपो से चलाया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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