दिल्ली में आतिशबाजी के लिए दिन और समय तय, सरकार बोली- सिर्फ 'ग्रीन पटाखे' ही फोड़ें
दिल्ली सरकार ने दीपावली को लेकर आतिशबाजी करने के लिए दिन और समय तय कर दी कर दी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सिर्फ 'ग्रीन पटाखे' ही फोड़ें।
दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी को लेकर लोगों से अपील की है। इसमें कहा गया है कि वे दिल्ली-एनसीआर में त्योहार के दौरान तय दिन और निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही पटाखे फोड़ें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए केवल प्रमाणित 'ग्रीन पटाखों' की ही बिक्री और इस्तेमाल करें।
जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) ने एक आदेश में कहा कि ग्रीन पटाखे केवल 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकते हैं। इन तय समय-सीमाओं के बाहर पटाखे फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह आदेश गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक प्रशासनिक बैठक के बाद जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अन्य घोषित 'साइलेंस जोन' (शांत क्षेत्रों) के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसमें कहा गया है कि केवल CSIR-NEERI द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जा सकती है, जिनकी सूची CSIR-NEERI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पटाखों के सभी डिब्बे ठीक से सील होने चाहिए और उन पर वैध प्रोडक्ट तथा बैच से जुड़े क्यूआर कोड होने चाहिए।
आदेश के अनुसार, ग्रीन पटाखे केवल दिल्ली पुलिस द्वारा तय की गई जगहों पर ही बेचे जा सकेंगे। बिना अनुमति वाली जगहों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनकी बिक्री पर पूरी तरह रोक है। जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त टीमें, प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री और इस्तेमाल को रोकने के लिए लगातार जांच करेंगी।
ये टीमें अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अन्य 'साइलेंस जोन' (शांत क्षेत्रों) के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की गतिविधियों पर भी नजर रखेंगी। आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर पटाखे जब्त कर लिए जाएंगे और लागू कानूनों तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली के आसपास कुछ तय समय के लिए, स्वीकृत 'ग्रीन पटाखों' के निर्माण, बिक्री और उन्हें फोड़ने की अनुमति दी थी। साथ ही, 9 नवंबर से पटाखों पर फिर से पूरी तरह से प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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