सड़क पर खड़े जले वाहन, इधर-उधर भागते लोग; नए वीडियो में दिखी दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद की दहशत

संक्षेप: दिल्ली के लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके के बाद का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें अफरातफरी और मदद के प्रयासों का दृश्य स्पष्ट है। इस बम विस्फोट में 13 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं।

दिल्ली में लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने बीते सोमवार यानी 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके के बिल्कुल बाद का एक नया वीडियो सामने आया है। जिसमें धमाके के बाद इलाके में मची अफरातफरी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस सीसीटीवी वीडियो में घटनास्थल पर धमाके की चपेट में आकर प्रभावित हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ आम लोग घटनास्थल से भागते हुए, वहीं कुछ लोग मौके पर लोगों की मदद के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दो-तीन पुलिसकर्मी भी दिखाई दिए, जो कि घायल लोगों की मदद करते हुए व उनके लिए इंतजाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले शनिवार को ही इस धमाके का एक अन्य सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाके के पहले और बाद के पलों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो में धमाके की तीव्रता और उसका प्रभाव बेहद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह फुटेज लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे सर्विलांस कैमरों से प्राप्त हुई है। फुटेज में शुरू में यात्रियों की सामान्य आवाजाही दिखती है। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज कंपन और झटके के साथ पूरा स्टेशन हिलता दिखाई देता है।

फिर खुले लाल किला मेट्रो स्टेशन के दो गेट इस बीच, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के दो गेट- नंबर दो और तीन को विस्फोट के बाद एहतियात के तौर पर बंद किए जाने के लगभग चार दिन बाद फिर से खोल दिया है। डीएमआरसी ने इस बारे में एक्स पर की एक पोस्ट में कहा, ‘ये गेट अब यात्रियों के लिए खुले हैं।’