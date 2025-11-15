Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBurnt vehicles on the road, people running here and there, new video of Delhi blasts has surfaced
सड़क पर खड़े जले वाहन, इधर-उधर भागते लोग; नए वीडियो में दिखी दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद की दहशत

सड़क पर खड़े जले वाहन, इधर-उधर भागते लोग; नए वीडियो में दिखी दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद की दहशत

संक्षेप: दिल्ली के लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके के बाद का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें अफरातफरी और मदद के प्रयासों का दृश्य स्पष्ट है। इस बम विस्फोट में 13 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं।

Sat, 15 Nov 2025 09:47 PMSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने बीते सोमवार यानी 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके के बिल्कुल बाद का एक नया वीडियो सामने आया है। जिसमें धमाके के बाद इलाके में मची अफरातफरी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस सीसीटीवी वीडियो में घटनास्थल पर धमाके की चपेट में आकर प्रभावित हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ आम लोग घटनास्थल से भागते हुए, वहीं कुछ लोग मौके पर लोगों की मदद के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दो-तीन पुलिसकर्मी भी दिखाई दिए, जो कि घायल लोगों की मदद करते हुए व उनके लिए इंतजाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले शनिवार को ही इस धमाके का एक अन्य सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाके के पहले और बाद के पलों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो में धमाके की तीव्रता और उसका प्रभाव बेहद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह फुटेज लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे सर्विलांस कैमरों से प्राप्त हुई है। फुटेज में शुरू में यात्रियों की सामान्य आवाजाही दिखती है। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज कंपन और झटके के साथ पूरा स्टेशन हिलता दिखाई देता है।

इस वीडियो के शुरुआती दृश्यों में यात्रियों की सामान्य गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, जबकि विस्फोट होते ही स्टेशन अचानक जोर से हिलने लगता है। जैसे ही कंपन भीड़ से होकर गुजरता है, वस्तुएं खड़खड़ाती हैं और यात्री स्पष्ट रूप से चौंक जाते हैं। पढ़े पूरी खबर

फिर खुले लाल किला मेट्रो स्टेशन के दो गेट

इस बीच, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के दो गेट- नंबर दो और तीन को विस्फोट के बाद एहतियात के तौर पर बंद किए जाने के लगभग चार दिन बाद फिर से खोल दिया है। डीएमआरसी ने इस बारे में एक्स पर की एक पोस्ट में कहा, ‘ये गेट अब यात्रियों के लिए खुले हैं।’

धमाके में गई थी 13 लोगों की जान

बता दें कि इस कार धमाके में 13 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग अब भी घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस धमाके के बाद दिल्ली सरकार ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विस्फोट में अस्थायी रूप से अशक्त हुए पीड़ित को पाँच लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दो लाख रुपए और साधारण घायल हुए व्यक्ति को 20 हजार रुपए की सहायता देने की बात कही थी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।