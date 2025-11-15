सड़क पर खड़े जले वाहन, इधर-उधर भागते लोग; नए वीडियो में दिखी दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद की दहशत
संक्षेप: दिल्ली के लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके के बाद का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें अफरातफरी और मदद के प्रयासों का दृश्य स्पष्ट है। इस बम विस्फोट में 13 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं।
दिल्ली में लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने बीते सोमवार यानी 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके के बिल्कुल बाद का एक नया वीडियो सामने आया है। जिसमें धमाके के बाद इलाके में मची अफरातफरी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस सीसीटीवी वीडियो में घटनास्थल पर धमाके की चपेट में आकर प्रभावित हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ आम लोग घटनास्थल से भागते हुए, वहीं कुछ लोग मौके पर लोगों की मदद के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दो-तीन पुलिसकर्मी भी दिखाई दिए, जो कि घायल लोगों की मदद करते हुए व उनके लिए इंतजाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इससे पहले शनिवार को ही इस धमाके का एक अन्य सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाके के पहले और बाद के पलों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो में धमाके की तीव्रता और उसका प्रभाव बेहद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह फुटेज लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे सर्विलांस कैमरों से प्राप्त हुई है। फुटेज में शुरू में यात्रियों की सामान्य आवाजाही दिखती है। कुछ ही सेकंड बाद एक तेज कंपन और झटके के साथ पूरा स्टेशन हिलता दिखाई देता है।
इस वीडियो के शुरुआती दृश्यों में यात्रियों की सामान्य गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, जबकि विस्फोट होते ही स्टेशन अचानक जोर से हिलने लगता है। जैसे ही कंपन भीड़ से होकर गुजरता है, वस्तुएं खड़खड़ाती हैं और यात्री स्पष्ट रूप से चौंक जाते हैं। पढ़े पूरी खबर
फिर खुले लाल किला मेट्रो स्टेशन के दो गेट
इस बीच, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के दो गेट- नंबर दो और तीन को विस्फोट के बाद एहतियात के तौर पर बंद किए जाने के लगभग चार दिन बाद फिर से खोल दिया है। डीएमआरसी ने इस बारे में एक्स पर की एक पोस्ट में कहा, ‘ये गेट अब यात्रियों के लिए खुले हैं।’
धमाके में गई थी 13 लोगों की जान
बता दें कि इस कार धमाके में 13 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग अब भी घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस धमाके के बाद दिल्ली सरकार ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विस्फोट में अस्थायी रूप से अशक्त हुए पीड़ित को पाँच लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दो लाख रुपए और साधारण घायल हुए व्यक्ति को 20 हजार रुपए की सहायता देने की बात कही थी।