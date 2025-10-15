Hindustan Hindi News
दिल्ली के बुराड़ी में चल रहा था नकली टूथपेस्ट का कारोबार, क्राइम ब्रांच ने किया भंडाफोड़

Wed, 15 Oct 2025 07:47 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली कंज्यूमर गुड्स बनाने और बेचने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 25,000 नकली टूथपेस्ट ट्यूब्स और भारी मात्रा में कच्चा माल जब्त किया है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में है।

नकली क्लोजअप टूथपेस्ट का खेल

हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) के प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी को सूचना मिली थी कि बाजार में उनके लोकप्रिय ब्रांड 'क्लोजअप' के नकली टूथपेस्ट बेचे जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह ने कहा, "हमें जानकारी मिली कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्लोजअप टूथपेस्ट का डुप्लिकेट प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। हमने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी।"

इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम ने बुराड़ी में छापेमारी की। वहां एक गोदाम में भारी मात्रा में नकली टूथपेस्ट ट्यूब्स और उनके उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया गया।

25000 ट्यूब्स और कच्चा माल जब्त

पुलिस ने मौके से लगभग 25000 नकली क्लोजअप टूथपेस्ट ट्यूब्स जब्त किए। इसके अलावा, नकली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री और मशीनरी भी बरामद की गई। यह रैकेट लंबे समय से नकली सामान बनाकर बाजार में बेच रहा था, जिससे न केवल कंपनी को नुकसान हो रहा था, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था।

मास्टरमाइंड गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच ने इस रैकेट के सरगना को भी हिरासत में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था और नकली प्रोडक्ट्स को दिल्ली के विभिन्न बाजारों में सप्लाई कर रहा था। पुलिस अब इस रैकेट के अन्य सदस्यों और इसके नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह नकली सामान और कहां-कहां पहुंचाया गया।