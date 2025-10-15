दिल्ली के बुराड़ी में चल रहा था नकली टूथपेस्ट का कारोबार, क्राइम ब्रांच ने किया भंडाफोड़

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुराड़ी में नकली 'क्लोजअप' टूथपेस्ट बनाने और बेचने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मौके से लगभग 25,000 नकली ट्यूब्स तथा कच्चा माल जब्त कर इस गिरोह के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया है।

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली कंज्यूमर गुड्स बनाने और बेचने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 25,000 नकली टूथपेस्ट ट्यूब्स और भारी मात्रा में कच्चा माल जब्त किया है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में है।

नकली क्लोजअप टूथपेस्ट का खेल हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) के प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी को सूचना मिली थी कि बाजार में उनके लोकप्रिय ब्रांड 'क्लोजअप' के नकली टूथपेस्ट बेचे जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह ने कहा, "हमें जानकारी मिली कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्लोजअप टूथपेस्ट का डुप्लिकेट प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। हमने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी।"

इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम ने बुराड़ी में छापेमारी की। वहां एक गोदाम में भारी मात्रा में नकली टूथपेस्ट ट्यूब्स और उनके उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया गया।

25000 ट्यूब्स और कच्चा माल जब्त पुलिस ने मौके से लगभग 25000 नकली क्लोजअप टूथपेस्ट ट्यूब्स जब्त किए। इसके अलावा, नकली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री और मशीनरी भी बरामद की गई। यह रैकेट लंबे समय से नकली सामान बनाकर बाजार में बेच रहा था, जिससे न केवल कंपनी को नुकसान हो रहा था, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था।