Hindi Newsएनसीआर NewsBuraka to Neemka Road new road will be built six villages thousands of people get benefit in Faridabad
बुराका से नीमका तक बनेगी नई सड़क, NCR के 6 गांवों के 20 हजार लोगों को होगी सुविधा

संक्षेप: हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (एचएसएएमबी) ने फरीदाबाद जिले के गांव बुराका से नीमका के बीच नई सड़क बनाने की योजना तैयार की है। इस सड़क के बनने से आसपास के 6 गांवों के 20 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

Sun, 16 Nov 2025 02:56 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद/पलवल
हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (एचएसएएमबी) ने फरीदाबाद जिले के गांव बुराका से नीमका के बीच नई सड़क बनाने की योजना तैयार की है। इस सड़क के बनने से आसपास के 6 गांवों के 20 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

दोनों गांव को जोड़ने के लिए अभी सड़क खस्ताहाल अवस्था में है, जिससे रोजाना सैकड़ों किसानों ओर ग्रामीणों का आना-जाना होता है। सड़क जर्जर होने के कारण अभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बरसात में हालत और भी खराब हो जाती है। सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता है और गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा रहता है।

अधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण से ग्रामीण नेटवर्क मजबूत होगा, जिससे स्कूल, अस्पताल, मंडी और अन्य जरूरी स्थलों तक पहुंचना पहले की तुलना में काफी आसान होगा।

आगरा रूट पर बस 17 नवंबर से चलेंगी

सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर 7 नवंबर से बंद हरियाणा रोडवेज के फरीदाबाद डिपो की बसें 17 नवंबर से मथुरा और आगरा के लिए चलनी शुरू होंगी। बस सेवा फिर शुरू होने से बल्लभगढ़ से मथुरा और आगरा जाने वालों को राहत मिलेगी।

बल्लभगढ़ निवासी राकेश कुमार आगरा किसी जरूरी काम से जाना है, लेकिन आगरा के लिए बस नहीं मिल रही है। इस कारण वापस जाना पड़ रहा है। मथुरा के रहने वाले उम्मेद कुमार सिंह का कहना है कि बल्लभगढ़ किसी काम से कई दिन पहले आया था और अब घर जाना है। मथुरा तक बस नहीं चल रही है। वहीं, हरियाणा रोडवेज, फरीदाबाद के यातायात प्रबंधक नवनीत बजाज का कहना है कि सनातन हिंदू एकता यात्रा की वजह से बस सर्विस बंद है। बल्लभगढ़ से बस सेवा 17 नवंबर से शुरू होगी।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
