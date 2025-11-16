बुराका से नीमका तक बनेगी नई सड़क, NCR के 6 गांवों के 20 हजार लोगों को होगी सुविधा
संक्षेप: हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (एचएसएएमबी) ने फरीदाबाद जिले के गांव बुराका से नीमका के बीच नई सड़क बनाने की योजना तैयार की है। इस सड़क के बनने से आसपास के 6 गांवों के 20 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।
हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (एचएसएएमबी) ने फरीदाबाद जिले के गांव बुराका से नीमका के बीच नई सड़क बनाने की योजना तैयार की है। इस सड़क के बनने से आसपास के 6 गांवों के 20 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।
दोनों गांव को जोड़ने के लिए अभी सड़क खस्ताहाल अवस्था में है, जिससे रोजाना सैकड़ों किसानों ओर ग्रामीणों का आना-जाना होता है। सड़क जर्जर होने के कारण अभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बरसात में हालत और भी खराब हो जाती है। सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता है और गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा रहता है।
अधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण से ग्रामीण नेटवर्क मजबूत होगा, जिससे स्कूल, अस्पताल, मंडी और अन्य जरूरी स्थलों तक पहुंचना पहले की तुलना में काफी आसान होगा।
आगरा रूट पर बस 17 नवंबर से चलेंगी
सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर 7 नवंबर से बंद हरियाणा रोडवेज के फरीदाबाद डिपो की बसें 17 नवंबर से मथुरा और आगरा के लिए चलनी शुरू होंगी। बस सेवा फिर शुरू होने से बल्लभगढ़ से मथुरा और आगरा जाने वालों को राहत मिलेगी।
बल्लभगढ़ निवासी राकेश कुमार आगरा किसी जरूरी काम से जाना है, लेकिन आगरा के लिए बस नहीं मिल रही है। इस कारण वापस जाना पड़ रहा है। मथुरा के रहने वाले उम्मेद कुमार सिंह का कहना है कि बल्लभगढ़ किसी काम से कई दिन पहले आया था और अब घर जाना है। मथुरा तक बस नहीं चल रही है। वहीं, हरियाणा रोडवेज, फरीदाबाद के यातायात प्रबंधक नवनीत बजाज का कहना है कि सनातन हिंदू एकता यात्रा की वजह से बस सर्विस बंद है। बल्लभगढ़ से बस सेवा 17 नवंबर से शुरू होगी।