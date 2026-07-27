गुरुग्रामवासियों के लिए एक जरूरी खबर है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की राह में रोड़ा बन रहे मकान-दुकानों को तोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए बनाई गई कमेटी ने निरीक्षण कर बनाई गई रिपोर्ट भूमि अधिग्रहण विभाग को सौंप दी है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में बाधा बन रहे 24 मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। इससे पहले जमीन के मालिकों को जमीन और निर्माण के एवज में मुआवजा दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर ने निर्माण का मूल्यांकन करके भूमि अधिग्रहण विभाग में रिपोर्ट जमा करवा दी है।

कमेटी ने भूमि अधिग्रहण विभाग को सौंपी रिपोर्ट 14 जनवरी को हरियाणा सरकार ने मेट्रो के लिए जमीन खरीदने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी को इस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण विभाग ने पीडब्ल्यूडी बीएंडआर से मेट्रो निर्माण में गांव बसई और इस्लामपुर के मेट्रो रूट में आड़े आ रहे 24 मकान और दुकान की कीमत का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अधिकारियों ने इनका निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट भूमि अधिग्रहण विभाग को सौंप दी है।

इन गांवों में तोड़े जाएंगे मकान-दुकान इस रिपोर्ट के मुताबिक इन मकानों और दुकानों की एवज में 3.33 करोड़ रुपये का मुआवजा बनता है। बता दें कि गांव बसई में मेट्रो स्टेशन और मेट्रो मार्ग व गांव इस्लामपुर में मेट्रो मार्ग और डिपो के निर्माण यह मकान और दुकान आ रहे हैं। जमीन खरीद नीति के तहत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी की तरफ से इन जमीन मालिकों की जमीन की कीमत का मूल्यांकन किया जाएगा। आपसी सहमती के बाद इन्हें मूल्यांकन राशि देने के पश्चात मेट्रो निर्माण के लिए जमीन का कब्जा लिया जाएगा।

अब तक 11% निर्माण ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत अब तक सिर्फ 11 प्रतिशत निर्माण हुआ है। पिछले साल सितंबर माह में ओल्ड पहले चरण का काम आवंटित हुआ था। दूसरे चरण का टेंडर अभी तक जारी नहीं हो सका है। सेक्टर-33 में मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुका है, इसे 5 अगस्त को खोला जाएगा। एक बार मेट्रो डिपो के टेंडर को रद्द किया जा चुका है। मेट्रो की इस पूरी परियोजना में सिर्फ 3.3 प्रतिशत निर्माण हुआ है।