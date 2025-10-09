ग्रेटर नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर चला GNIDA का बुलडोजर, मुक्त कराई 10 हजार वर्ग मीटर जमीन

अधिकारियों ने बताया कि डूब क्षेत्र होने के बावजूद कॉलोनाइजर चोरी-छिपे यहां प्लॉटिंग कर रहे थे। इस दौरान यहां पर इसी तरह से शिवम एन्क्लेव के नाम की ऐसी ही एक अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था।

GNIDA (ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने बुधवार को हैबतपुर के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान छेड़ते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान GNIDA ने शिवम एन्क्लेव इलाके में लगभग 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को ग्रेनो प्राधिकरण के परियोजना व भूलेख विभाग की टीम ने NGT के आदेश के बाद CEO एनजी रवि कुमार से मिले निर्देशों के आधार पर अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में अवैध रूप से बने 10 से ज्यादा घरों और 15 बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। सुबह करीब 7 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई को 4 जेसीबी और 3 डंपरों की मदद से पूरा किया गया।

कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या 180, 181, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 206, 211 और 212 की जमीन हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है। डूब क्षेत्र होने के बावजूद कॉलोनाइजर चोरी-छिपे यहां प्लॉटिंग कर रहे थे। इस दौरान यहां पर इसी तरह से शिवम एन्क्लेव के नाम की ऐसी ही एक अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि दूरदराज से रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों ने अपने घर की चाह में ऐसे कॉलोनाइजरों से जमीन खरीद कर निर्माण कर लिए थे। इन्हीं लोगों को प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भी जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। NGT के आदेश पर प्राधिकरण के परियोजना विभाग, सिंचाई विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध निर्माण को ढहा दिया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि लोगों ने हिंडन के किनारे कॉलोनाइजरों से जमीन लेकर घर बना लिए थे। जिन्हें आज कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया। प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में होने के नाते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व सिंचाई विभाग ने पुलिस के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पहले डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए NGT ने सिंचाई विभाग से यहां कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी।