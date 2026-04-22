Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरुग्राम के पॉश इलाके में गरज रहा बुलडोजर, 5 दिन में 6000 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए

Apr 22, 2026 11:09 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

शहर की पॉश कॉलोनी DLF फेज-1 और फेज-2 और आसपास के इलाकों में पिछले पांच दिनों से लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इस दौरान आंतरिक सड़कों के किनारे बने सैकड़ों अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं।

गुरुग्राम के पॉश इलाके में गरज रहा बुलडोजर, 5 दिन में 6000 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए

हरियाणा के हरियाणा में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। शहर की पॉश कॉलोनी DLF फेज-1 और फेज-2 और आसपास के इलाकों में पिछले पांच दिनों से लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इस दौरान आंतरिक सड़कों के किनारे बने सैकड़ों अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं।

DLF के अलावा भी चल रहा सफाई अभियान

प्रशासन के मुताबिक, यह अभियान सिर्फ DLF क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर की अन्य कॉलोनियों में भी समान रूप से चलाया जा रहा है। इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे अमित मधोलिया ने बताया कि सात टीमें अलग-अलग इलाकों में तैनात की गई हैं। ये टीमें रोजाना सुबह करीब 10 बजे काम शुरू करती हैं और शाम 7:30 बजे तक अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहता है।

ये भी पढ़ें:40 मिनट में वारदात कर फरार, IRS अफसर की बेटी से पहले एक महिला का कर चुका रेप

अब तक 6000 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए

उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान 10, 12, 15, 18 और 24 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। इलाके का दायरा काफी बड़ा होने के कारण पांच दिनों में फिलहाल DLF फेज-1 और फेज-2 तक ही काम पूरा हो पाया है। अब तक करीब 300 किलोमीटर क्षेत्र में अभियान चलाया जा चुका है और 6,000 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में IRS अफसर की बेटी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, सामने आया CCTV वीडियो
ये भी पढ़ें:फीता कट गया, पर उड़ान नहीं; विदेशी CEO बने नोएडा एयरपोर्ट की सबसे बड़ी अड़चन?

इस अभियान से ट्रैफिक होगा सुगम

कार्रवाई के दौरान गार्ड रूम, निजी इस्तेमाल के लिए बढ़ाई गई ग्रीन एरिया और सड़क पर किए गए अन्य अवैध कब्जे हटाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, भीषण गर्मी और डिहाइड्रेशन जैसी चुनौतियों के बावजूद टीमें लगातार काम कर रही हैं और सेक्टर दर सेक्टर अभियान जारी रहेगा, जब तक सभी अतिक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। प्रशासन ने साफ किया है कि यह कार्रवाई शहर को सुव्यवस्थित और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, और आगे भी इसी तरह सख्ती जारी रहेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।