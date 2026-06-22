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ग्रेटर नोएडा में गरजा बुलडोजर, छह हजार वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया

Ratan Gupta वार्ता, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कब्जों और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए खोदना गांव खुर्द में बड़ी कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण अभियान के जरिए करीब छह हजार वर्गमीटर भूमि को खाली कराया गया है। इसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई गई है।

ग्रेटर नोएडा में गरजा बुलडोजर, छह हजार वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया

दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कब्जों और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए खोदना गांव खुर्द में बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने करीब छह हजार वर्गमीटर अर्जित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर जमीन को कब्जामुक्त करा लिया। भूमि की अनुमानित कीमत लगभग बारह करोड़ रुपये बताई गई है।

प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भूलेख एवं परियोजना विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। खोदना खुर्द गांव स्थित खसरा संख्या-502 की भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त संपत्ति है, जिस पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने का प्रयास कर रहे थे।

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अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलने के बाद परियोजना विभाग के वर्क सर्किल-2 की टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ प्रबंधक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में प्रबंधक रोहित गुप्ता, सुपरवाइजर और प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर करीब दो घंटे तक अभियान चलाया और अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) सुमित यादव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या स्वीकृत नक्शे के किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के विकास और अनधिकृत निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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एसीईओ ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किसी भी भूमि या प्लॉट की खरीदारी से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से उसकी स्थिति और वैधता की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि अवैध कॉलोनियों में निवेश कर अपनी गाढ़ी कमाई जोखिम में न डालें।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को दोबारा निर्माण या कब्जे की कोशिश करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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