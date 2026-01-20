Hindustan Hindi News
Bulldozers razed over 100 slums in Gurugram
गुरुग्राम में 100 से ज्यादा झुग्गियों पर गरजा बुलडोजर, बस्तियों में चल रहा नशीला कारोबार?

गुरुग्राम में 100 से ज्यादा झुग्गियों पर गरजा बुलडोजर, बस्तियों में चल रहा नशीला कारोबार?

संक्षेप:

सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 100 से अधिक झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई अवैध कब्जे और इन झुग्गियों में कथित रूप से चल रहे नशीले पदार्थों के कारोबार की शिकायतों के बाद की गई।

Jan 20, 2026 11:02 pm ISTRatan Gupta गुरुग्राम, पीटीआई
गुरुग्राम के सेक्टर-44 में मंगलवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 100 से अधिक झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई अवैध कब्जे और इन झुग्गियों में कथित रूप से चल रहे नशीले पदार्थों के कारोबार की शिकायतों के बाद की गई।

बस्तियों में फूल रहा था नशे का कारोबार

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गुरुग्राम पुलिस की अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत सेक्टर-44 स्थित कन्हाई कॉलोनी के पास करीब पांच एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई 100 से अधिक झुग्गी-झोपड़ियों की पहचान की गई थी। जांच में सामने आया कि इन बस्तियों में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार फल-फूल रहा था।

क्या बोली पुलिस?

प्राप्त सूचना और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) आर.एस. भट्ट की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से इन अवैध निर्माणों को गिराया गया। इस दौरान सुशांत लोक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमन सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने बताया कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई।

अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री का आरोप

पुलिस के अनुसार, पहले इन झुग्गियों में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का निवासी तपस परुई उर्फ जगबंधु परुई उर्फ टुंडा रह चुका था। आरोप है कि उसने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से झुग्गियां बनाकर नशीले पदार्थों की बिक्री और अवैध हथियार रखने के जरिए अवैध कमाई की। परुई के खिलाफ 13 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
