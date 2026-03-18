ओल्ड गुरुग्राम में बुलडोजर ऐक्शन, मेट्रो निर्माण में बाधा बन रहीं सात दुकानों को जमींदोज किया गया
पुलिस बल की मौजूदगी में चले इस अभियान के दौरान किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। करीब दो घंटे में बुलडोजर की मदद से इन दुकानों को मलबे में मिला दिया। इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में HSVP के उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह मौजूद थे।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने बुधवार को ओल्ड गुरुग्राम में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की और मेट्रो के निर्माण के रास्ते में आ रही सात दुकानों पर बुलडोजर चलाते हुए उन्हें जमींदोज कर दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में चले इस अभियान के दौरान किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। करीब दो घंटे में बुलडोजर की मदद से इन दुकानों को मलबे में मिला दिया। इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में HSVP के उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह मौजूद थे।
अवैध कब्जा कर हुआ था 7 दुकानों का निर्माण
कार्रवाई को अंजाम देने के लिए HSVP का तोड़फोड़ दस्ता दोपहर करीब 12 बजे बसई गांव में पहुंच गया। यहां बसई चौक के समीप अवैध रूप से सात दुकानों का निर्माण किया गया था। करीब 400 वर्ग गज जमीन पर कब्जा करके दुकानों का निर्माण किया गया था और इन दुकानों में वर्कशॉप, कम्प्यूटर रिपेयरिंग शॉप और परचून की दुकान आदि का संचालन किया जा रहा था।
तीन साल पहले बना दी गई थीं सात अवैध दुकानें
प्राप्त जानकारी के अनुसार HSVP ने करीब 20 साल पहले इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था, और लगभग तीन साल पहले यहां पर अवैध रूप से इन दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। इन दुकानों को गांव बसई के एक व्यक्ति ने किराये पर चढ़ाया हुआ था, और इनके जरिए वह हर महीने करीब 70 हजार रुपए किराया वसूल कर रहा था।
पिछले सप्ताह दिए थे दुकान खाली करने के नोटिस
गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) और HSVP की तरफ से मेट्रो निर्माण को लेकर जमीन की पैमाइश करने के दौरान अवैध रूप से निर्मित इन दुकानों का मामला सामने आया था। पिछले सप्ताह HSVP ने इन दुकानों को खाली करने के नोटिस दिए थे और मंगलवार को इस बारे में मुनादी भी करवा दी थी। बुधवार को तोड़फोड़ दस्ता संपदा अधिकारी एक राकेश सैनी के नेतृत्व में पहुंच गया।
लोगों ने नहीं किया कार्रवाई का विरोध
पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानों को खाली करवाया गया। इसके बाद बुलडोजर से मलबे में मिला दिया। कनिष्ठ अभियंता ललित हंस ने बताया कि दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
रिपोर्ट- दीपक आहूजा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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