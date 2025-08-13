Bulldozers action on illegal encroachment in Greater Noida, land worth about Rs 100 crore freed ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, मुक्त कराई करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBulldozers action on illegal encroachment in Greater Noida, land worth about Rs 100 crore freed

ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, मुक्त कराई करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन

अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी देते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACEO सुमित यादव ने कहा कि प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाWed, 13 Aug 2025 02:43 PM
share Share
Follow Us on
ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, मुक्त कराई करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन

ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत हाल ही में लगभग 100 करोड़ रुपए की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। GNIDA (ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास निगम) ने यह कार्रवाई अपने सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की। इस दौरान मंगलवार को गांव तालड़ा में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाते हुए प्राधिकरण ने करीब 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस इलाके में यह कार्रवाई की गई वहां पर भू-माफिया बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटा दिया गया।

कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि ग्राम तालड़ा के खसरा संख्या 270, 286 व 292 की जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है। अधिसूचित एरिया में प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद कॉलोनाइजर चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर रहे थे। तब प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा।

इसके बाद महाप्रबंधक एके सिंह ने प्राधिकरण के कई अधिकारियों सहित परियोजना और भूलेख विभाग की टीम को साथ लेकर नोएडा पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। सुबह करीब 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और तीन घंटे तक चली। इस कार्रवाई में 5 जेसीबी और 3 डम्परों का इस्तेमाल किया गया। सिंह ने भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

इसके साथ ही अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी देते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACEO सुमित यादव ने कहा कि प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इलाके में जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों से भी ACEO ने अपील करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले वह प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।