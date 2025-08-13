ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, मुक्त कराई करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन

अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी देते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACEO सुमित यादव ने कहा कि प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत हाल ही में लगभग 100 करोड़ रुपए की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। GNIDA (ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास निगम) ने यह कार्रवाई अपने सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की। इस दौरान मंगलवार को गांव तालड़ा में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाते हुए प्राधिकरण ने करीब 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस इलाके में यह कार्रवाई की गई वहां पर भू-माफिया बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटा दिया गया।

कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि ग्राम तालड़ा के खसरा संख्या 270, 286 व 292 की जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है। अधिसूचित एरिया में प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद कॉलोनाइजर चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर रहे थे। तब प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा।

इसके बाद महाप्रबंधक एके सिंह ने प्राधिकरण के कई अधिकारियों सहित परियोजना और भूलेख विभाग की टीम को साथ लेकर नोएडा पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। सुबह करीब 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और तीन घंटे तक चली। इस कार्रवाई में 5 जेसीबी और 3 डम्परों का इस्तेमाल किया गया। सिंह ने भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।