फरीदाबाद में 2 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण जमींदोज

फरीदाबाद में डीटीपी (इंफोर्समेंट) की ओर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि डीटीपी (इंफोर्समेंट) के अधिकारियों की ओर से अवैध रूप से बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियों के तोड़फोड़ कार्रवाई की गई।

फरीदाबाद में एकबार फिर बुलडोजर ऐक्शन सामने आया है। डीटीपी (इंफोर्समेंट) की ओर बुधवार को गांव कुरेशीपुर के राजस्व संपदा में बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियों के तोड़फोड़ कार्रवाई की गई। इस दौरान निर्माणाधी मकानों सहित रोड नेटवर्क, दुकानों को तोड़ दिया गया। कार्रवाई में एटीपी सचिन चौधरी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे।

गांव कुरैशीपुर में ऐक्शन डीटीपी (इंफोर्समेंट) यजन चौधरी ने बताया कि उन्हें कई दिनों से गांव कुरैशीपुर में अवैध कॉलोनी बसने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर तोड़फोड़ के लिए टीम गठित की गई, जिसमें जेई निरंजन, जेई रेहमान, मोहम्मद सलीम, लोकेश, देविंदर और कपिल शामिल रहे।

लोगों का हंगामा, पुलिस रही मौजूद बुधवार सुबह दो जेसीबी लेकर टीम कार्रवाई के लिए कॉलोनी पहुंची, तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। अभियान के तहत 2 एकड़ और 4 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही इन अनधिकृत कॉलोनियों में 3 निर्मित औद्योगिक ढांचे, 3 निर्माणाधीन आवासीय ढांचे, 25 डीपीसी, 4 बाउंड्री वॉल और चार दुकानों को तोड़ा गया।

प्लॉट खरीदने से पहले कर लें छानबीन इस दौरान डीटीपी (इंफोर्समेंट) यजन चौधरी ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्लॉट या मकान की खरीद से पहले उसकी वैधता की पुष्टि डीटीपी इंफोर्समेंट कार्यालय से अवश्य करें।