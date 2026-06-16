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गुरुग्राम की अवैध कॉलोनी में जमकर गरजा बुलडोजर, सेक्टर-79 में भी ऐक्शन; डिटेल

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम और मानेसर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुल्डोजर ऐक्शन सामने आया है। गांव खरखड़ी में 3 एकड़ में अवैध रूप से बन रही कॉलोनी में कुछ मकानों को जमींदोज कर दिया गया। सेक्टर-79 में भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया।

गुरुग्राम की अवैध कॉलोनी में जमकर गरजा बुलडोजर, सेक्टर-79 में भी ऐक्शन; डिटेल

गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार को अवैध रूप से गांव खरखड़ी में पनप रही कॉलोनी में बुलडोजर चलाया। ये कॉलोनी करीब तीन एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही है। तोड़फोड़ के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में तोड़फोड़ की गई। दोपहर 12 बजे इस गांव में तोड़फोड़ दस्ता पहुंच गया। थाना बिलासपुर से पुलिस बल इस तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा।

दो बुलडोजर की मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। तीन एकड़ में विकसित हो रही इस कॉलोनी में छह निर्माणाधीन मकानों को तोड़ा गया। इसके अलावा 18 मकानों के निर्माण को लेकर की गई चारदीवारी को मलबे में मिलाया गया। इस कॉलोनी तक पहुंचने के लिए प्रॉपर्टी डीलरों ने रास्ता बना दिया था, जिसे उखाड़ा गया।

मधोलिया ने कहा कि इस कॉलोनी में किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त को प्रतिबंधित करने के लिए तहसीलदार को पत्र लिख दिया है। किसी भी नई कॉलोनी को पनपने नहीं दिया जाएगा। लोगों से अपील की है कि इस तरह पनप रही कॉलोनियों में जिंदगी की जमापूंजी नहीं लगाएं। यह कभी भी टूट सकती हैं।

वहीं नगर निगम मानेसर की इनफोर्समेंट टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-79 स्थित मेप्सको माउंट विले सोसाइटी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को मलबे में तब्दील कर दिया। सोसाइटी प्रबंधन ने गांव नौरंगपुर को जाने वाले सरकारी रेवेन्यू रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा करके अपना गेट लगा दिया था, जिसे निगम की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उखाड़ फेंका और रास्ते को पूरी तरह आमजन के लिए मुक्त करवा दिया।

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नगर निगम के जिला नगर योजनाकार राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट और निगम के एसडीओ शशिकांत की संयुक्त टीम ने इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। डीटीपी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि गांव नौरंगपुर के निवासियों ने निगम प्रशासन को लिखित शिकायत देकर अवगत कराया था कि मेप्सको सोसाइटी ने उनके मुख्य रेवेन्यू रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है।

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नोटिस का पालन नहीं होने पर ऐक्शन

सोसाइटी ने न केवल गेट लगाकर ग्रामीणों का रास्ता बंद किया, बल्कि रास्ते के हिस्से पर टीन शेड डालकर एक मंदिर का भी निर्माण कर लिया था। इस पर नगर निगम ने सोसाइटी को पहले कानूनी नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी थी, लेकिन सोसाइटी प्रबंधन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सोसाइटी द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाए जाने के बाद सोमवार को नगर निगम की टीम थाना खेड़की दौला पुलिस बल के साथ भारी लाव-लश्कर लेकर मौके पर पहुंची और मुख्य रास्ते पर लगे लोहे के गेट को क्रेन की मदद से हटा दिया।

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(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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