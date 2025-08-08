ग्रेटर नोएडा के भनौता गांव में अवैध निर्माणों पर गरजे बुलडोजर, 130 करोड़ की जमीन कराई मुक्त

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम ने गुरुवार को भनौता गांव में अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यहां प्राधिकरण की अनुमति के बिना 24 से अधिक मकान बना थे। कब्जे से मुक्त कराई गई 65 हजार वर्गमीटर जमीन की कीमत 130 करोड़ रुपये आंकी गई है।

प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों को सूचना मिली थी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के भनौता गांव के खसरा संख्या-131, 207, 228, 294, 295 और 296 में लगभग 65 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनाइजर और भूमाफिया कॉलोनी काटने की कोशिश रहे हैं। बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौके का सर्वे करने पर शिकायत सही पाए जाने पर प्राधिकरण के परियोजना और भूलेख विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ भनौता गांव में पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

वर्क सर्किल-2 के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनी काटने की जानकारी होने पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कॉलोनाइजर चोरी-छिपे निर्माण कार्य करा रहे थे। क्षेत्र में हुए अन्य अवैध निर्माण को चिह्नित किया जा रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। आठों वर्क सर्किल में अवैध निर्माण की सूची तैयार हो रही है।

इससे पहले भी कार्रवाई हुई प्राधिकरण ने 11 जुलाई को हैबतपुर गांव में हिंडन के डूब क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को ढहाया था। भनौता गांव में 25 जून को 40 हजार वर्गमीटर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई थी,जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये आंकी गई थी। प्राधिकरण की टीम ने आमका गांव में 27 जून को अवैध निर्माण हटाया गया था।