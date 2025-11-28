ग्रेटर फरीदाबाज में गरजा बुलडोजर, कई अवैध निर्माण किए ध्वस्त

संक्षेप: ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-79 स्थित चंदीला चौक के पास शुक्रवार को डीटीपी इन्फोर्समेंट टीम ने अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने तोड़फोड़ दस्ते से कई दुकानों, एक कंपनी परिसर और वर्कशॉप को ध्वस्त कर दिया।

ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-79 स्थित चंदीला चौक के पास शुक्रवार को डीटीपी इन्फोर्समेंट टीम ने अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने तोड़फोड़ दस्ते से कई दुकानों, एक कंपनी परिसर और वर्कशॉप को ध्वस्त कर दिया। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कार्रवाई का विरोध जताया, पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर शांत कर दिया। वहीं कार्रवाई की सूचना पाकर हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कुछ समय बाद कार्रवाई को रुकवा दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि चंदीला चौक के समीप सड़क किनारे और कुछ खाली प्लॉटों पर बिना मंजूरी के दुकानें, मैकेनिक वर्कशॉप, कार धुलाई की दुकानें और एक छोटे स्तर की निर्माण सामग्री कंपनी चल रही थी। स्थानीय लोगों और आवासियों की शिकायत थी कि इन अवैध गतिविधियों से न केवल ट्रैफिक बाधित हो रहा था, बल्कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा बढ़ता जा रहा था। साथ ही, इन दुकानों और वर्कशॉप से निकलने वाले कचरे और मशीनरी गतिविधियों के कारण आसपास रहने वालों को भी काफी परेशानी हो रही थी। शिकायतों के आधार पर लोगों को नोटिस जारी किए गए।