ग्रेटर फरीदाबाज में गरजा बुलडोजर, कई अवैध निर्माण किए ध्वस्त

ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-79 स्थित चंदीला चौक के पास शुक्रवार को डीटीपी इन्फोर्समेंट टीम ने अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने तोड़फोड़ दस्ते से कई दुकानों, एक कंपनी परिसर और वर्कशॉप को ध्वस्त कर दिया।

Fri, 28 Nov 2025 10:25 PMAditi Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद, धनंजय चौहान
ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-79 स्थित चंदीला चौक के पास शुक्रवार को डीटीपी इन्फोर्समेंट टीम ने अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने तोड़फोड़ दस्ते से कई दुकानों, एक कंपनी परिसर और वर्कशॉप को ध्वस्त कर दिया। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कार्रवाई का विरोध जताया, पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर शांत कर दिया। वहीं कार्रवाई की सूचना पाकर हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कुछ समय बाद कार्रवाई को रुकवा दिया।

डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि चंदीला चौक के समीप सड़क किनारे और कुछ खाली प्लॉटों पर बिना मंजूरी के दुकानें, मैकेनिक वर्कशॉप, कार धुलाई की दुकानें और एक छोटे स्तर की निर्माण सामग्री कंपनी चल रही थी। स्थानीय लोगों और आवासियों की शिकायत थी कि इन अवैध गतिविधियों से न केवल ट्रैफिक बाधित हो रहा था, बल्कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा बढ़ता जा रहा था। साथ ही, इन दुकानों और वर्कशॉप से निकलने वाले कचरे और मशीनरी गतिविधियों के कारण आसपास रहने वालों को भी काफी परेशानी हो रही थी। शिकायतों के आधार पर लोगों को नोटिस जारी किए गए।

लोगों को अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए गए। बावजूद इसके उन्होंने निर्धारित समय में न तो जवाब दिया और न ही अवैध निर्माण को हटाया।शुक्रवार सुबह जेसीबी के साथ टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस सुरक्षा के चलते प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी की गई। कार्रवाई के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति मंंत्री राजेश नागर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई रोकने के आदेश दिए।

