bulldozers action in ghaziabad shops sealed illegal constructions demolished गाजियाबाद में फिर चला बुलडोजर; दुकानें सील, गिराया अवैध निर्माण, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbulldozers action in ghaziabad shops sealed illegal constructions demolished

गाजियाबाद में फिर चला बुलडोजर; दुकानें सील, गिराया अवैध निर्माण

गाजियाबाद जिले के गांधीनगर में दुकानों को सील करने की कार्रवाई सामने आई है। यह कार्रवाई जीडीए की टीम ने की। साथ ही गांव हरसांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐक्शन भी सामने आया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 21 Aug 2025 09:54 AM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद में फिर चला बुलडोजर; दुकानें सील, गिराया अवैध निर्माण

गाजियाबाद में एकबार फिर बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। जीडीए की टीम ने गांधीनगर में आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां करने पर दुकानों को सील किया। साथ ही गांव हरसांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।

बताया जाता है कि जीडीए जोन चार की प्रवर्तन टीम गांधीनगर पहुंची, जहां आवासीय भूखंड पर बच्चों के खिलौनों की दुकान, सीए का दफ्तर चलाया जा रहा था। प्रथम तल पर रहने वालों की शिकायत पर जीडीए टीम ने इसे पूर्व में कारण बताओं नोटिस दिया था। लेकिन यह व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं की गई, तो प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को इन्हें सील कर दिया।

इसके अलावा गांव हरसांव में भूतल पर प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये स्थल पर काम शुरू करने के कारण निर्माणकर्ता को पूर्व में कारण बताओं नोटिस दिया था। लेकिन इसने निर्माण जारी रखा और द्वितीय तल तक निर्माण कर लिया। इस कारण इसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जीडीए टीम, सचल दस्ता और पुलिस बल मौजूद रहे।

गाजियाबाद में दो दिन पहले भी जीडीए की कार्रवाई सामने आई थी। जीडीए ने पुलिस की मौजूदगी में करीब 60 हजार वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया था। बताया जाता है कि इस कार्रवाई के दौरान लोगों का विरोध भी सामने आया था। हालांकि पुलिस टीम ने विरोध करने वालों को खदेड़ दिया था।

जीडीए प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को अवैध रूप से कॉलोनी नहीं बनाने की चेतावनी भी दी गई थी। बताया जाता है कि आइएमएस कॉलेज डासना के नजदीक खसरा संख्या 1127 में गअवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। मंगलवार को जीडीए की प्रवर्तन जोन पांच की टीम ने करीब 20 हजार वर्ग मीटर में बन रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।