गाजियाबाद में फिर चला बुलडोजर; दुकानें सील, गिराया अवैध निर्माण

गाजियाबाद जिले के गांधीनगर में दुकानों को सील करने की कार्रवाई सामने आई है। यह कार्रवाई जीडीए की टीम ने की। साथ ही गांव हरसांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐक्शन भी सामने आया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

गाजियाबाद में एकबार फिर बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। जीडीए की टीम ने गांधीनगर में आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां करने पर दुकानों को सील किया। साथ ही गांव हरसांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।

बताया जाता है कि जीडीए जोन चार की प्रवर्तन टीम गांधीनगर पहुंची, जहां आवासीय भूखंड पर बच्चों के खिलौनों की दुकान, सीए का दफ्तर चलाया जा रहा था। प्रथम तल पर रहने वालों की शिकायत पर जीडीए टीम ने इसे पूर्व में कारण बताओं नोटिस दिया था। लेकिन यह व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं की गई, तो प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को इन्हें सील कर दिया।

इसके अलावा गांव हरसांव में भूतल पर प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये स्थल पर काम शुरू करने के कारण निर्माणकर्ता को पूर्व में कारण बताओं नोटिस दिया था। लेकिन इसने निर्माण जारी रखा और द्वितीय तल तक निर्माण कर लिया। इस कारण इसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जीडीए टीम, सचल दस्ता और पुलिस बल मौजूद रहे।

गाजियाबाद में दो दिन पहले भी जीडीए की कार्रवाई सामने आई थी। जीडीए ने पुलिस की मौजूदगी में करीब 60 हजार वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया था। बताया जाता है कि इस कार्रवाई के दौरान लोगों का विरोध भी सामने आया था। हालांकि पुलिस टीम ने विरोध करने वालों को खदेड़ दिया था।