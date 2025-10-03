bulldozer will demolish thousands houses in sohna what is the reason NCR के इस इलाके में हजारों घरों पर बुलडोजर का खतरा, क्या है वजह, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsbulldozer will demolish thousands houses in sohna what is the reason

NCR के इस इलाके में हजारों घरों पर बुलडोजर का खतरा, क्या है वजह

दिल्ली-एनसीआर के सोहना इलाके में 1 हजार से ज्यादा घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को देखते हुए सैकड़ों लोग गुरुवार को भोंडसी विधायक के पास पहुंचे और इस कार्रवाई पर रोक लगवाने की मांग की है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सोहनाFri, 3 Oct 2025 07:35 AM
दिल्ली-एनसीआर में बुलडोजर ऐक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ सालों में हजारों घरों को जमींदोज करने के बाद अब सोहना में भी हजारों घरों पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा मंडरा रहा है। शहर के वार्ड 13 स्थित पहाड़ कॉलोनी और पीर कॉलोनी के निवासियों को विधायक तेजपाल तंवर से बड़ी राहत मिली है। निवासियों ने हरियाणा पर्यटन निगम की करीब साढ़े नौ एकड़ ज़मीन पर बने अपने हजारों पक्के घरों को न उजाड़ने की गुहार लगाई थी, जिस पर विधायक ने उन्हें उनके पक्के मकानों को नहीं टूटने देने का आश्वासन दिया है।

गुरुवार को इन कॉलोनियों से 100 से ज्यादा लोग भोंडसी स्थित विधायक तंवर के निवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इन निवासियों में पूर्व पार्षद अनिल कुमार, वर्तमान महिला पार्षद आशा के पति टेकचंद, विनोद, टीटू, निल कमल, मंजित, जूम्मा समेत कई लोग शामिल थे। इन सभी ने विधायक के समक्ष अपने पक्के मकानों को न तोड़ने और उन्हें बेघर होने से बचाने की पुरजोर मांग की। इस दौरान लोगों के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिख रहा था।

इस मामले को पूरी तरह समझने और सुनने के बाद भोंडसी के विधायक तेजपाल तंवर ने दोनों कॉलोनी के निवासियों को विश्वास दिलाया कि उनके मकानों को किसी भी हाल में नहीं उजाड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात करेंगे। विधायक ने अधिकारियों से फोन पर बात की और उन्हें किसी भी प्रकार से मकानों को नुकसान न पहुंचाने का आश्वासन दिया।

बता दें कि पर्यटन निगम की जमीन पर भू-माफियाओं ने हजारों लोगों को पर्यटन निगम की जमीन पर प्लॉट काट कर बेच दिए गए। पीर और पहाड़ा कॉलोनी में लोग बीते दो दशक से मकान बना कर रह रहे हैं। अब ये घर निगम के निशाने पर आ गए हैं। इन घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है।