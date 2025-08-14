गाजियाबाद के वसुंधरा में गरजा बुलडोजर; फ्लैट को बनाई दुकान जमींदोज

गाजियाबाद आवास एवं विकास परिषद ने वसुंधरा में बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया है। आवास एवं विकास परिषद ने वसुंधरा सेक्टर-10 में एक अवैध दुकान पर कार्रवाई की। बताया जाता है कि नक्शे के उलट एक फ्लैट को दुकान में बदल दिया गया था।

गाजियाबाद में एकबार फिर बुलडोजर गरजा है। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर-10 में बुधवार को आवास एवं विकास परिषद ने अवैध दुकान पर कार्रवाई की। पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि आवासीय इलाके में नक्शे के खिलाफ दुकान बनाई गई थी जिसको ध्वस्त किया गया।

फ्लैट को अवैध दुकान में बदला अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल ने बताया कि फ्लैट को अवैध रूप से दुकानों में बदला गया था। शिकायत पर टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध‌‌निर्माण गिराया। साथ ही इस पर सील लगाकर आवंटी को नोटिस दिया है। अधिकारी ने कहा कि यदि आरोपी की ओर से दोबारा निर्माण शुरू कराया गया तो रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

अब अवैध गोदामों पर ऐक्शन की तैयारी वहीं गाजियाबाद प्रशासन अवैध गोदामों पर ऐक्शन की तैयारी में है। दरअसल, नंदग्राम योजना के पास बसा हिंडन विहार इलाका पूरी तरह अवैध बताया जा रहा है। यहां कई कबाड़ के बड़े गोदाम हैं, जिनमें पुराना सिलेंडर काटने का काम होता है। बताया जाता है कि यहां कई ऐसी इकाइयां चल रही है, जिनमें मशीन से लोहा काटने या सिलेंडर आदि का काम किया जाता है।