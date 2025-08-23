गुरुग्राम में 500 मकानों पर चलेंगे बुलडोजर, नगर निगम ने भेजे नोटिस; अगले हफ्ते शुरू होगा अभियान

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से बने 500 बहुमंजिला भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अगले सप्ताह से अभियान शुरू हो जाएगा। पहले चरण में चारों जोन से 20 अवैध इमारतों को गिराने की योजना है।

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से बने 500 बहुमंजिला भवनों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अगले सप्ताह से अभियान शुरू हो जाएगा। पहले चरण में चारों जोन से 20 अवैध इमारतों को गिराने की योजना है। तीन साल में पहली बार है जब निगम इतनी बड़ी संख्या में इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है।

बीते तीन साल में निगम की तरफ से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति की जा रही थी। अब निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने चारों जोन की एन्फोर्समेंट टीम को अवैध निर्माणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिन पर हर सप्ताह तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

सीलिंग नहीं, सीधा तोड़फोड़ : अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए निगम आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब ऐसे भवनों को सील करने के बजाय सीधे तोड़ दिया जाएगा। यह कदम अवैध निर्माण को जड़ से खत्म करने के लिए उठाया गया है। निगम ने सभी चारों जोन (जोन-1, 2, 3 और 4) से पांच-पांच अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इसके बाद बाकी के 500 अवैध भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। शहर में किराये के लालच में लोग बहुमंजिला इमारतों का निर्माण गलत तरीके से कर रहे हैं। इससे निगम को भी आर्थिक नुकसान होता है।

नक्शे पास करने का काम दो महीने से ठप निगम का भवन नक्शे पास करने का होबपास पिछले दो महीने से काम नहीं कर रहा। इसके चलते लोगों के घरों के नक्शे भी पास नहीं हो पा रहे हैं। यह स्थिति निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। लोगों का कहना है कि अगर निगम कानूनी तरीके से निर्माण की अनुमति नहीं देगा तो लोग मजबूरन अवैध तरीकों की तरफ जाएंगे।