NCR में 10 कॉलोनियों पर बुलडोजर वाला संकट! हजारों लोगों के बेघर होने का डर; कहां-कहां लगे नोटिस

एनसीआर में इन दिनों अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण पर प्रशासन की बुलडोजर वाली कार्रवाई तेज हो गई है। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी के बाद अब 10 और अवैध कॉलोनियों में नोटिस लगाए जाने के बाद से इनमें रहने वाले लोगों में तोड़फोड़ का डर बना हुआ है।

दिल्ली से सटे एनसीआर के एक बड़े शहर फरीदाबाद की 10 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते शहर की कई अवैध कॉलोनियों में नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई तेज कर दी है। इससे लोगों में डर और हड़कंप का मौहाल बना हुआ है। अगर तय योजना के अनुसार तोड़फोड़ होती है तो तीन हजार परिवार बेघर हो सकते हैं।

इन कॉलोनिियों में लगाए गए नोटिस विभाग की ओर से जीवन नगर पार्ट-2, गौंछी, दीपावली एंक्लेव, पंचशील कॉलोनी, गोठड़ा मोहब्बताबाद, मांगर सहित 10 से अधिक कॉलोनियों में नोटिस लगाए गए हैं। इसके बाद स्थानीय निवासियों में भारी चिंता और असमंजस का माहौल बन गया है।

कॉलोनियों में नोटिस चिपकने से लोगों में बढ़ा डर नोटिसों में इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को खुद ही अवैध रूप से किए गए निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि हाल ही में नेहरू कॉलोनी में हुई भारी तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद से इन क्षेत्रों के लोगों में डर और बढ़ गया है। निवासियों को आशंका है कि यदि प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की तो हजारों परिवारों के सिर से छत छिन सकती है।

नेताओं और अधिकारियों से मदद की गुहार स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत की कमाई लगाकर अपने लिए ये मकान बनाए हैं। अब नोटिस मिलने के बाद उनके परिवारों के सामने भविष्य को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाकर इस संकट से राहत दिलाने की मांग की है।

‘घर बचाने के लिए लिए सड़क पर उतरेंगे’ जीवन नगर पार्ट-दो निवासी रामसिंह ने बताया कि कि कॉलोनी वासियों के छोटे-छोटे घर हैं, इनमें लोग वर्षों से रह रहे हैं। किसी तरह एक-एक पैसा जुटाकर और घर की महिलाओं के गहने बेचकर उन्होंने ये प्लॉट खरीदे थे। अब घर बनाने के बाद इन्हें तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। यह पूरी तरह गलत होगा। हजारों लोग अपने घरों को बचाने के लिए सड़कों पर आकर विरोध करने को मजबूर होंगे।