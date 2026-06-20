फरीदाबाद के दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर ऐक्शन, फार्महाउस भी ध्वस्त किया
फरीदाबाद में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को करीब 10 एकड़ में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों और एक फार्महाउस को ध्वस्त किया गया। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी भूखंड, प्लॉट या संपत्ति की खरीद से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर कर लें।
फरीदाबाद में जिला नगर योजनाकार (इन्फोर्समेंट) विभाग ने शुक्रवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। विभाग ने मलेरना गांव के राजस्व क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अनधिकृत कॉलोनियों और फार्महाउस को ध्वस्त किया गया। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ का विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत कर दिया।
लोगों ने नोटिस को अनदेखा किया
डीटीपी इन्फोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि मलेरना गांव के आसपास अवैध कॉलोनी विकसित करने की सूचना मिली थी। वहां फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। सूचना के आधार पर जांच कराई गई, लोगों को नोटिस जारी कर अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए गए। लोगों ने नोटिस को अनदेखा कर दिया। शुक्रवार को विभाग की टीम भारी पुलिस बल और तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौके पर पहुंची, तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया।
जेसीबी मशीनों की मदद से तोड़ा
इस दौरान विभाग ने तोड़फोड़ अभियान को जारी रखते हुए छह निर्माणाधीन ढांचों, 15 चारदीवारी और करीब 30 डीपीसी को जेसीबी मशीनों की मदद से तोड़ दिया। विभाग के अनुसार संबंधित क्षेत्रों में बिना वैध अनुमति और लाइसेंस के कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं, जो हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हैं।
कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी
डीटीपी इन्फोर्समेंट यजन चौधरी ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी भूखंड, प्लॉट या संपत्ति की खरीद से पहले उसकी वैधता और संबंधित विभागों से मंजूरी की जांच अवश्य कर लें। बिना लाइसेंस या स्वीकृति वाली कॉलोनियों में निवेश करने से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।