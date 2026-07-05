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गाजियाबाद में मजार पर बुलडोजर ऐक्शन, मोर्चा संभालने को 300 पुलिस वाले तैनात रहे

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, लोनी
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गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना रखा है। शनिवार को की गई कार्रवाई में सड़क किनारे बनाए गए अवैध मजार को ढहा दिया गया। इसके अलावा दुकानदारों द्वारा रोड पर किए गए अतिक्रमण को भी बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

गाजियाबाद में मजार पर बुलडोजर ऐक्शन, मोर्चा संभालने को 300 पुलिस वाले तैनात रहे

गाजियाबाद जिले के लोनी में सड़क किनारे बनी करीब डेढ़‌ दशक पुरानी अवैध मजार को शनिवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गया था। एक घंटे से अधिक समय तक चली कार्रवाई के बाद जमीन कब्जामुक्त कराई गई।

अवैध रूप से निर्माण किया गया था

लोनी-रोड पर इंदिरा मार्केट के पास करीब डेढ़ दशक पहले लोक निर्माण विभाग की 50 वर्ग गज भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था। इससे यातायात बाधित होता था। उपजिलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि अभिलेखों की जांच के बाद संबंधित निर्माण सरकारी संपत्ति में पाया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार को मजार को दो बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस मौके पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी, नायब तहसीलदार लीलू सिंह, लोनी नगर पालिका परिषद के खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी संजीव अवाना व नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे।

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रोड से अतिक्रमण हटाया

मजार के ध्वस्तीकरण के बाद अधिकारियों ने लोनी तिराहा से लोनी खंड विकास कार्यालय तक रोड के दोनों ओर दुकानदारों द्वारा रोड पर किए गए अतिक्रमण को भी बुलडोजर चलाकर हटाया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। उपजिलाधिकारी ने बताया की अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं, कार्रवाई को लेकर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। सभी जमीन को कब्जामुक्त कराया जाएगा।

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पीएसी ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा

चूंकि मामला मजार से जुड़ा था, इसलिए कड़ी सुरक्षा में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर 300 पुलिस जवान तैनात रहे। इनमें देहात क्षेत्र के थानों के अलावा पीएसी की दो बटालियन भी मौके पर मौजूद रहीं।

देखरेख करने वाला गायब

कार्रवाई से पहले मजार की सफाई करने वाला गफ्फार मौके से गायब हो गया। लोगों ने बताया कि नजर से बचने के लिए उसने मजार के आसपास पेड़ लगाए थे। पूर्व में मजार के पास लोनी नगर पालिका परिषद ने ऑटो स्टैंड की योजना बनाई थी। मजार के कारण पर्याप्त जगह न मिलने पर योजना ठंडे बस्ते में चली गई। मजार हटने के बाद लोगों ने मांग की है कि यहां ऑटो स्टैंड बनाया जाए। अभी सड़क पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है।

दो मजार की जा चुकीं ध्वस्त

सरकारी जमीन पर अवैध धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर कार्रवाई की शुरुआत खोड़ा में बकरीद के दिन हुए सूर्या हत्याकांड के बाद हुई थी। इससे पहले प्रशासन ने 14 जून को ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर सी1 की हरित पट्टी में अवैध रूप से बनाई गई मजार व एक कमरे को ध्वस्त किया था।

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वहीं, 28 जून को सेक्टर सी-8 में कोरोना काल के दौरान पक्की मजार को ध्वस्त किया गया था। इसके अलावा जिले में पांच मदरसों को सील किया जा चुका है। वहीं, डासना स्थित मदरसा और मोदीनगर में मस्जिद के साथ बनी अवैध दुकानों को भी ध्वस्त कर प्रशासन ने करोड़ों की जमीन कब्जामुक्त कराई थी। अधिकारियों का कहना है कि कई और अवैध कब्जे वाले धार्मिक स्थल व संस्थान चिह्नित किए गए हैं। इन पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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