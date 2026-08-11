गुरुग्राम में बुलडोजर ऐक्शन फिर शुरू, 31 अवैध इमारतें ध्वस्त; महीनेभर चलेगी तोड़फोड़

गुरुग्राम में अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। नगर निगम ने फिर से शहर में एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत पहले दिन दर्जनों इमारतों को ध्वस्त किया गया।

गुरुग्राम नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ शहर में सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान के तहत निगम की टीमों ने बुलडोजर की मदद से 31 अवैध इमारतों और ढांचों पर बुलडोजर चलाया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के आदेश पर शहर के सभी आठों जोन में एक साथ विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक रास्तों, सड़कों और गलियों से अवैध कब्जे हटवाकर उन्हें पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगर निगम द्वारा शुरू किया गया यह अभियान पूरे अगस्त माह के दौरान नियमित रूप से चलाया जाएगा।

अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति एक तरफ जहां निगम का बुलडोजर अवैध इमारतों को जमींदोज कर रहा है। कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए निगम आयुक्त ने सभी जोनों में संयुक्त आयुक्तों के नेतृत्व में अलग-अलग प्रवर्तन टीमों का गठन किया है। सोमवार सुबह ही पर्याप्त संख्या में जेसीबी और भारी मशीनरी लेकर टीमें अपने-अपने चिन्हित क्षेत्रों में पहुंच गईं। किसी भी तरह के विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक टीम के साथ भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, जिससे कार्रवाई निर्बाध रूप से संपन्न हुई। वहीं, दूसरी तरफ नगर निगम मानेसर के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

वहीं, भारी विरोध के बीच मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला। जीएमडीए के डीटीपी आरएस बाठ के नेतृत्व में तोड़फोड़ हुई। करीब 8 किमी लंबी सड़कों को अतिक्रमणमुक्त किया गया। दुकानदारों ने करीब छह से दस फीट तक सड़क की जमीन पर कब्जा किया हुआ था।

डीपीजी कॉलोनी समेत इन इलाकों में तोड़फोड़ नगर निगम की टीमों ने पहले दिन शहर के विभिन्न प्रमुख और संवेदनशील इलाकों में कार्रवाई की। इनमें डीपीजी कॉलोनी सेक्टर-34, रेयान एंक्लेव भोंडसी, अशोक विहार-2, कृष्णा कॉलोनी, सेक्टर-69, भीमगढ़ खेड़ी और आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में आने वाले अवैध निर्माण प्रमुख रूप से शामिल रहे, जिन पर सर्वप्रथम कार्रवाई की गई। पहले दिन जोन 1 में एक, जोन 2 में 4, जोन 3 में 4, जोन 4 में 3, जोन 5 में 5, जोन 6 में 5 और जोन 7 में 9 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।

सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया अवैध इमारतों को ढहाने के साथ-साथ निगम की टीमों ने सड़कों और आम रास्तों पर किए गए अवैध कब्जों, पक्के रैंप और अस्थायी ढांचों पर भी कार्रवाई की। निगम का मुख्य उद्देश्य आम जनता की आवाजाही को सुगम बनाना, यातायात बाधाओं को दूर करना और शहर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है।

लोग जन प्रतिनिधियों के पास चक्कर काट रहे कार्रवाई शुरू होते ही अवैध निर्माण कराने वालों और भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तोड़े जाने से बचाने के लिए कई लोग स्थानीय नेताओं व जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के कारण किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जाएगी।

मानेसर में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त मानेसर नगर निगम की प्रवर्तन शाखा ने जीएमडीए की मुख्य सड़कों और ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण के खिलाफ सोमवार को कार्रवाई की। इस दौरान सरकारी जमीन को टीम ने कब्जा मुक्त कराया। निगम की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विशेष अभियान चलाकर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए सौ से अधिक खोखे, चाय की दुकानें और अन्य अस्थायी स्ट्रक्चरों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान निगम की टीम ने रामपुरा गांव से हयातपुर रोड तथा द्वारका एक्सप्रेस-वे से गांव कांकरौला तक के मार्ग पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया। सड़क किनारे और ग्रीन बेल्ट की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे जमाकर दुकानें और खोखे चलाए जा रहे थे, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा था। अधिकारियों ने अतिक्रमणकर्ताओं को भविष्य में दोबारा कब्जा न करने की सख्त चेतावनी दी है।